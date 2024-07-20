حادثة غريبة... مسافر يحصل على تذكرة سفر بخط اليد (صورة)

أصيب أحد المسافرين في الهند بالذهول عندما تلقى تذكرة سفر مكتوبة بخط اليد بسبب انقطاع خدمة Crowdstrike/Microsoft الذي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر عالميًا.

وانتشر المنشور على منصة X(تويتر سابقا)، يوضح تفاصيل هذه الحادثة، حيث حصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة حتى صباح الجمعة.

وقال المسافر أكشاي كوثاري في منشوره: "لقد حصلت على أول تذكرة سفر مكتوبة بخط اليد اليوم"، واصفًا الحادث الذي وقع على متن رحلة طيران غير محددة لشركة Indigo.

وتُظهر الصورة المرفقة بالمنشور بطاقة صعود كتب عليها اسم المسافر، مقعده، وتاريخ ووقت المغادرة بالقلم.