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"احتفظ بصور الأميرة كايت"... هذا هو البحث الأخير المثير للاشمئزاز الذي أجراه مطلق النار على ترامب قبل وفاته!
منوعات
2024-07-20 | 05:52
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"احتفظ بصور الأميرة كايت"... هذا هو البحث الأخير المثير للاشمئزاز الذي أجراه مطلق النار على ترامب قبل وفاته!
بحث توماس ماثيو كروكس، القاتل المحتمل لدونالد ترامب، في المواد الإباحية قبل وقت قصير من إطلاق النار على الرئيس السابق.
وكان هذا البحث هو آخر ما أجراه كروكس (20 عاما) على هاتفه قبل أن يصيب ترامب أثناء حديثه في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا يوم السبت الفائت، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
واكتشف محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي سجل البحث بعد فك هاتفه المشفر من نوع Samsung Android بعد أيام من محاولة الاغتيال.
وشملت الاستفسارات الأخرى الأميرة كيت وكذلك زملائها من أفراد العائلة المالكة البريطانية، كل من ترامب والرئيس جو بايدن، ومطلق النار في المدرسة إيثان كرومبلي.
وقال المصدر الكبير في إنفاذ القانون الذي أخبر ديلي بيست عن البحث عن المواد الإباحية إن الأمر "لم يكن غير معتاد" بين القتلة البارزين.
وكان لدى آدم لانزا، مطلق النار الجماعي في مدرسة ساندي هوك الابتدائية، صور إساءة معاملة الأطفال على هاتفه، كما شاهد إرهابيو القاعدة أيضًا مواد إباحية متطرفة.
ولم يتمكن العملاء في البداية من اقتحام هاتف كروكس وأرسلوه إلى قسم تكنولوجيا العمليات في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو، فيرجينيا.
والنشاط الآخر الوحيد على هاتفه كان عبارة عن رسائل نصية من والديه يسألانه عن مكان وجوده بعد أن لم يعد إلى المنزل في الوقت المتوقع.
وقُتل كروكس بالرصاص على يد قناصة الخدمة السرية بعد أن أصابت طلقاته أذن ترامب، مما أسفر عن مقتل أحد المشاركين في التجمع، كوري كومبيراتوري، وإصابة آخر.
وانتقل المحققون إلى جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به والأقراص الصلبة الخارجية التي تم العثور عليها أثناء تفتيش منزل والديه حيث كان يعيش.
وقالت مصادر لموقع DailyMail.com إن كروكس كان لديه صور لأميرة ويلز على هاتفه، كما بحث أيضًا عن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي والمدعي العام الأميركي ميريك غارلاند.
ولم يتضح بعد سبب بحث كروكس عن كيت، وهي الشخصية غير الأميركية الوحيدة في مجموعة الأشخاص الذين تم العثور عليهم في سجل بحثه على الإنترنت.
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