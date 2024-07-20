أصيبت بالقيء المتكرر وآلام شديدة في المعدة لمدة سنتين... ما استخرجه الأطباء من أمعائها صادم!

في حادثة صادمة، استخرج أطباء في الإكوادور كرة عملاقة من الشعر من بطن امرأة تبلغ من العمر 24 عاما وأنقذوها من الألم الذي كانت تعاني منه طوال العامين الفائتين.وفي عملية استمرت 45 دقيقة، تمكن الأطباء من إخراج كرة الشعر من معدة المرأة بنجاح.وكان حجم كرة الشعر كبيرًا جدًا بحيث يمكن للمرء أن يشعر بها من الخارج.ونشر الأطباء العاملون في مستشفى فيردي سيفالوس بالدا العام تقريرًا يوضح تفاصيل الحالة الطبية الفريدة.وبحسب التقرير، فإن الشعر استقر في بطن المرأة منذ عامين على الأقل، مما أدى إلى إصابتها بالقيء المتكرر وآلام شديدة في المعدة. كما أن المرأة لم تكن قادرة على تناول الطعام والسوائل بسرعة.وبحلول الوقت الذي تواصلت فيه المرأة مع الأطباء في فيردي سيفالوس، كانت قد فقدت قدرًا كبيرًا من الوزن لأنها لم تكن قادرة على تناول الطعام.وقال الأطباء إن كتلة كرة الشعر يبلغ طولها 16 بوصة وتزن رطلين. وأوضحوا أنها أصبحت كبيرة جدًا لدرجة أنها دخلت إلى أمعاء المرأة.ومن الناحية الطبية، يطلق على الحالة اسم البازهر وهو المصطلح المستخدم لأي كتلة من المواد الغريبة التي تحبس في الجسم. بشكل عام، تحدث البازهرات في الجهاز الهضمي وعادة ما تتشكل من الشعر أو الألياف المبتلعة.وقال كبير الجراحين بيدرو لوفاتو في البيان: "لقد كانت كتلة احتلت تجويف المعدة بالكامل ويمكن حتى التعرف عليها عن طريق اللمس من الخارج".ولم يذكروا في التقرير سبب ابتلاع المرأة للشعر بهذه الكمية الهائلة. ومع ذلك، قالت لوفاتو إن الأطباء شخصوا إصابة المرأة بمرض "نفسي وعاطفي".البازهر المشعر - وهو نوع من مضاعفات داء المشعرات - هو شكل من أشكال الأكل المضطرب الذي يبتلع فيه الإنسان الشعر عن غير قصد.وقال الأطباء إن المرأة أنقذت من مجاعة تهدد حياتها بعد الجراحة التي جاءت في الوقت المناسب للغاية وحال دون تعرض المعدة لأي إصابات خطيرة.وخرجت المرأة من المستشفى وهي تتلقى الآن رعاية متابعة شاملة.