"الموت كان أمرًا رائعًا"... توفي لمدة 45 دقيقة وتم وضعه في كيس الجثث: خيروني ولهذا السبب عدت!

روى فنسنت تولمان تجربته في الاقتراب من الموت بعد تناول جرعة زائدة كبيرة من مكملات كمال الأجسام الخطيرة، وكشف كيف لاحظ المسعفين ييئسون من إنقاذه ويضعونه في كيس الجثث.
وشارك فينسنت أنه خلال رحلته إلى الحياة الآخرة، كان برفقته مرشد روحي يُدعى دريك، والذي أظهر له الأعمال الجيدة والسيئة التي قام بها في حياته.
وأعرب عن ارتياحه قائلاً: "في الواقع، لقد قمت بأعمال جيدة أكثر بكثير مما قمت به من أعمال سيئة في أي وقت مضى،" مما منحه الوصول إلى عالم روحي حيث اكتشف أن "الأرض مجرد مدرسة، لقد كانت دائمًا مجرد فصل دراسي ولم تكن أبدًا قاعة المحكمة."
وقام فينسنت بتفصيل رؤى مرشده العميقة لكنه قال إنه نظرًا لأن دريك شرح له طريقة عمل الكون بشكل تخاطري، فقد أصبح الآن "من الصعب شرحه، لأن كل شيء كان غير لفظي - كان مجرد فهم مباشر"، وفق ما نقل موقع ميرور
.
ومع ذلك، فإن هذا اللقاء الآخر جاء بعد محنة مرعبة. وصف فينسنت كيف كان يستخدم مكملاً قويًا لروتينه في كمال الأجسام، ولكن عندما نفدت الإمدادات في الولايات المتحدة، لجأ إلى مورد في تايلاند.
وقال فينسنت مستذكرًا اليوم المشؤوم في برنامج Coming Home: "لقد بحثنا بالإنترنت لمحاولة العثور على مصادر أخرى. كانت إحداها شركة في تايلاند، ولذلك طلبنا زجاجة منهم... وعندما وصلت كنا متحمسين، وقلنا " سنستخدم هذا يوم السبت ونقوم بالتمرين." لقد أخذناها صباح يوم السبت، ولكن على الفور شعرنا أن هناك شيئًا مختلفًا بشأنها".
لم يدرك فينسنت أن قوة السائل كانت أعلى بكثير مما اعتاد عليه، وقد تناول هو ورفيقه جرعة زائدة هائلة أصابتهما بالهذيان والقيء. قررا تناول شيء ما ليأكلوه، على أمل أن يساعد ذلك في حل مشكلتهم.
وقال: "لقد بدأ صديقي يفقد وعيه أثناء قيادته. كنت أهزه مستيقظا. وصلنا إلى Dairy Queen، وذهبت مباشرة إلى المطعم وذهبت مباشرة إلى الحمام. المكمل بحد ذاته له تأثير مهدئ عندما تتناول الكثير منه، وكان يجعل جسدي ينام."
وتابع: "كنت أفقد الوعي، وبدأ قلبي في التباطؤ. آخر شيء أتذكره هو رؤية الغرفة بأكملها تبدأ في الدوران من حولي، وفقدت الوعي على الأرض على ظهري. بدأ جسدي يتقيأ محاولاً إخراج المسبب لكل هذا، وبينما كان يحدث ذلك، استنشقته إلى رئتي فاختنقت".
عندما وصل المسعفون، زعم فينسنت أنهم حاولوا إنعاشه من دون جدوى، ثم وضعوه في كيس الجثث وبدأوا الرحلة إلى المستشفى. يصف فينسنت مراقبة كل هذا، كما لو كان يشاهد فيلمًا، حتى أنه يتساءل عن اختيارات "المخرج" لوضع الكاميرا.
وطوال المحنة، يدعي أنه سمع أفكار أولئك الذين شهدوا تجربة الاقتراب من الموت، مع التركيز بشكل خاص على المسعف المبتدئ الذي كان مترددًا في حدوث وفاة خلال الأسبوع الأول من عمله. قام هذا المسعف بشكل غير متوقع بفك ضغط حقيبة جثة فينسنت وبدأ جولة أخرى من الإجراءات المنقذة للحياة، مما أدى إلى إظهار فينسنت علامات الحياة وانضمام المسعفين الآخرين إلى جهود إنعاشه.
وأُعلن عن وفاته رسميًا لمدة 45 دقيقة وقضى الأيام الثلاثة التالية في غيبوبة، وهرعت عائلته المذهولة إلى جانبه.
ومع ذلك، يروي فينسنت أنه تم توجيهه إلى عالم مختلف بواسطة مرشده الروحي خلال هذا الوقت: "بدأت أرى كل الأشياء السيئة التي فعلتها حتى عندما كنت طفلاً صغيرًا، أي شيء كان أنانيًا أو له تأثير سلبي على شخص آخر رأيته. لكنني لم أره من عيني فقط، بل رأيته من عيون أي شخص يتأثر بأفعالي أو بكلامي وفي الوقت نفسه شعرت وكأنها بضع ثوانٍ."
وتابع": "بينما كان ذلك يحدث، بدأت أحاط بهذه الطاقة المظلمة، طاقة الخوف هذه... ثم فجأة بدأت أشعر بهذا الدفء كما لو كان شخص ما يسلط ضوءًا ساطعًا حقًا أو أشرقت الشمس". خرجت من خلف سحابة وبدأت في تدفئة ظهري.
ووفقًا لفينسنت، فقد كان برفقته رفيق موثوق به أثناء رحلته: "أرى هذا السيد وكان لدي هذه الفكرة: "لا بد أن تكون الله"، ومن دون أن يحرك فمه قال: "لا يا بني، أنا لست الله أنا" "أنا دليلك"."
يدعي فينسنت أنه بعد تجربة الهدوء الغريب في وضعه، عُرض عليه الاختيار. لقد تم تنويره كيف سيؤثر غيابه على عائلته وخاصة والدته، مما دفعه إلى اتخاذ القرار الصعب بالعودة.
ويتذكر فينسنت ذلك باعتباره حدثًا مؤلمًا للغاية، قائلاً: "الموت كان أمرًا رائعًا. كان الموت سهلاً. بمجرد أن استرخيت فيه واحتضنته كان جميلًا".