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"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!
منوعات
2024-07-20 | 15:40
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"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!
اتصل ابن الزوجين اللذين توفيا في جريمة قتل وانتحار على ما يبدو بالشرطة بعد أن وجد والديه ميتين في منزلهما في ولاية يوتا.
وقال الابن البالغ وهو يبكي في المكالمة الهاتفية: "أعتقد أن والدي قتل أمي ثم قتل نفسه... لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر".
وتم العثور على أولين، 57 عامًا، وكيرلين جونسون، 52 عامًا، ميتتين في 20 حزيران، في منزلهما في أميركان فورك، وفقًا لتقارير من KSL وABC 4 وKUTV.
وتشير مكالمة 911، والتي أوردتها قناة ABC 4 أيضًا، إلى أن ابنهما اكتشف الزوجين.
وذكرت قناة ABC 4 أن إدارة شرطة أميركان فورك قالت إن الوفاة كانت نتيجة جريمة قتل وانتحار، وأن أولين أطلق النار على كيرلين قبل أن يطلق النار على نفسه.
وسأل مرسل 911 الذي رد على المكالمة التي أبلغت عن جريمة القتل والانتحار المتصل ما إذا كان هناك تاريخ من العنف بين المتوفى، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وبحسب ما ورد قال المتصل: "لا، ولكن كان هناك الكثير من الدراما مؤخرًا في الأسرة... فقط خلال الأيام الأربعة الفائتة."
كما ذكر حادثة سابقة بين والديه.
وقال المتصل: "كانت هناك حالة واحدة منذ عام أو عامين، حيث أعتقد أن أمي... لا أعرف... كان والدي يرمي الأشياء في جميع أنحاء المنزل... سُجن لفترة قصيرةثم خرج."
وكان الابن عاطفي للغاية أثناء المكالمة وأنه أخبر المرسل أنه لا يستطيع "العودة إلى تلك الغرفة".
وبدأ أحد أصدقاء العائلة حملة GoFundMe في أعقاب وفاة أولين وكيرلين.
يقول الوصف: "مع الوفاة المفاجئة لأولين وكيرلين لوي جونسون، شعر الكثيرون بالدمار ويرغبون في إظهار الحب والدعم لأطفالهم الستة وهم يتأرجحون في هذه المأساة... من المأمول ألا يحتاج الأطفال إلى تحمل العبء المالي لدفع نفقات الجنازة وغيرها من التكاليف غير المتوقعة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
ووفقًا لصفحة كيرلين على فيسبوك، كانت خريجة جامعة بريغهام يونج وكانت متزوجة من أولين منذ عام 1992.
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