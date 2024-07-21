سيّدة تتعرض لموقف صادم في المستشفى: ما علاقة العطل التكنولوجي العالمي؟

قالت مريضة سرطان إن عملية جراحية لإزالة كتلة من دماغها ألغيت هذا الأسبوع بسبب العطل الذي أصاب أنظمة التكنولوجيا في العالم.وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لشانتيل موني يوم الجمعة الفائت، لكنها قالت إن الجراحة ألغيت بعد العطل التقني المذكور.وتم تشخيص إصابة موني بسرطان عنق الرحم في المرحلة الرابعة في شهر شباط من العام 2022 والذي انتشر الى رئتيها.وأخبرها الأطباء قبل 3 أسابيع أنهم عثروا على كتلة يبلغ طولها 4 سنتيمترات في دماغها بعد معاناتها من الضعف في أحد جانبيها.ووصلت موني إلى مستشفى رويال بريستون، في لانكشاير، صباح يوم الجمعة الفائت، متوقعة الخضوع لعملية جراحية عند الساعة 10 صباحًا، لكنها لاحظت أن شركة "مايكروسوفت" تواجه انقطاعات في الخدمة في جميع أنحاء العالم.وعلمت موني بأمر تأجيل عمليتها الجراحية من طبيبها الذي شرح لها أن المستشفى تعتمد على "مايكروسوفت" لإجراء عمليات المسح والوصول إلى السجلات الطبية.وقالت موني: "لم أدرك تأثير ذلك على العملية، وإذا حصل مرّة أخرى فسوف يعرّض حياتي للخطر".