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"شراء الأشياء يجعلني أشعر بالقلق"... مهندس برمجيات يكشف سرّه: هكذا يخطط للتقاعد باكراً!

منوعات
2024-07-21 | 06:05
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&quot;شراء الأشياء يجعلني أشعر بالقلق&quot;... مهندس برمجيات يكشف سرّه: هكذا يخطط للتقاعد باكراً!
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"شراء الأشياء يجعلني أشعر بالقلق"... مهندس برمجيات يكشف سرّه: هكذا يخطط للتقاعد باكراً!

"شراء الأشياء يجعلني أشعر بالقلق"... مهندس برمجيات يكشف سرّه: هكذا يخطط للتقاعد باكراً!

يتوقع مهندس البرمجيات الأميركي تانر فيرل وزوجته إيزابيل، والذي يبلغ من العمر 29 عاماً، أن يتقاعد قبل بلوغه سن الـ 35 عاماً.

واعتمد الزوجان لهذه الغاية الاستقلال المالي والتقاعد المبكر كاستراتيجية مالية لهما، وقاما بتوفير مبالغ مالية كبيرة.

وقال فيرل: "شراء الأشياء يجعلني أشعر بالقلق نوعاً ما وأنا لا أحب حقاً شراء أي شيء".

وتمكن فيرل أيضاً من الحصول على أريكته وأثاث منزله مجاناً على موقع Craigslist، وقال إنه يشتري أحذية رياضية مستعملة كل عام أو عامين كهدية لنفسه.

واشترى الزوجان منزلهما في العام 2017 وقاما بتأجير الطابق الأرضي منه لسداد الرهن العقاري بالكامل، قبل شراء منزلهما الحالي في العام التالي.

المصدر 
 

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