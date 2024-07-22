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الأميرة رجوة حديث مواقع التواصل في الأشهر الأخيرة من حملها... ماذا عن موعد ولادتها؟

الأميرة رجوة حديث مواقع التواصل في الأشهر الأخيرة من حملها... ماذا عن موعد ولادتها؟

كشف مصدر في الخدمات الطبية الأردنية أن الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبدالله ستضع مولودها الأول مطلع شهر آب المقبل. وقال المصدر نفسه إن "سمو الأميرة رجوة الحسين ستضع المولود في مدينة الحسين الطبية وهي أول مدينة طبية عربية تابعة للخدمات الطبية الملكية الأردنية". المصدر