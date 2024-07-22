تحطمت بشكل كامل... انقلاب سيارة على الطريق السريع يثير رعب الجماهير: ماذا حصل؟ (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صادم لحظة تحطم سيارة بورش وانقلابها مرات عدّة في حدث "no speed limit" في ولاية أيداهو في الولايات المتحدة الأميركية.

وأصيب رجلان بينما كانت السيارة تتسابق للمشاركة في سباق "صن فالي تور دي فورس" يوم السبت الفائت، وذلك بحسب ما أفاد موقع "أيداهو ماونتن إكسبرس".

وظهرت السيارة في مقطع الفيديو وهي تحلّق على الطريق السريع قبل وصولها إلى خط نهاية المسار حيث انفجرت فجأة وبدأ الدخان بالخروج منها بشكل كبير.

وزعم شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن السيارة كانت تسير بسرعة تتراوح بين 190 إلى 200 ميل في الساعة.

كما أظهرت مجموعة من الصور السيارة المدمرة من دون أبوابها بعد تطاير المحرك الخاص بها.