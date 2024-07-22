"أعجوبة مار شربل"... جويل ماردينيان تكشف معلومات للمرة الأولى عن ابنها المُتبنى (فيديو)

كشفت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان معلومات للمرة الأولى عن مراحل تبني ابنها نايثن خلال بثٍ مباشر عبر إنستغرام، ونسبت الفضل للقديس مار شربل وقوته الإلهية.

وفي التفاصيل، تحدّثت المؤثرة المشهورة عن تكوين فكرة التبني والكيفية الوصول إلى هدفها، بعد شقاء دام أكثر من 4 سنوات.

ومع دعم زوجها كمال وابنتها إيللا، خاضت جويل ماردينيان الكثير من الصعوبات، واضطرت للانتظار مطولاً لتحقيق حلمها الّذي عملت جاهدةً من أجله.

وخلال البث المباشر، تأثرت جويل في الكثير من المرات، حيث خانتها دموعها متأثرةً بالأحداث الّتي مرّت بها والّتي أوصلتها إلى "إيثان".