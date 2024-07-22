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بعد أن فُقد أثرها في البحر لأيام... مصير صادم ومميز لمجموعة من الصيادين! (صور)

منوعات
2024-07-22 | 08:15
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بعد أن فُقد أثرها في البحر لأيام... مصير صادم ومميز لمجموعة من الصيادين! (صور)
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بعد أن فُقد أثرها في البحر لأيام... مصير صادم ومميز لمجموعة من الصيادين! (صور)

بعد أن فُقد أثرها في البحر لأيام... مصير صادم ومميز لمجموعة من الصيادين! (صور)

تمكنت مجموعة من الصيادين الذين فُقدوا في البحر لمدة ثلاثة أيام تقريبًا من النجاة من خلال المحافظة على معنوياتهم العالية على متن قارب النجاة الخاص بهم، قبل أن يعثر عليهم رجال الإنقاذ.

وفي التفاصيل، أُجبر أفراد الطاقم السبعة على ترك سفينتهم، "Elite Navigator"، يوم الأربعاء بعد اندلاع حريق صغير على متن السفينة الذي سرعان ما تحول إلى كارثة.

وفي هذا السياق، سارع الرجال في القارب المحترق للهروب والركوب على متن قارب النجاة خلال الوقت المتبقي.

وبعد التخلي عن السفينة الكبرى، لم يتبقَّ للرجال السبعة سوى موارد ضئيلة أثناء انجرافهم حول المحيط الأطلسي، وسرعان ما تضاءلت إمدادات المياه وامتدت ضفة الضباب على مسافة 15 ميلاً بحريًا، ما أدى إلى اختفاء الصيادين عن الأنظار.

وعلى الرغم من ظروفهم الكئيبة، تمكن الرجال من المحافظة على روح إيجابية، والتي لعبت دورًا أساسيًا في بقائهم على قيد الحياة.

وبحلول ليلة الجمعة، تمكن الطاقم من لفت انتباه مروحية الإنقاذ وبالنسبة للصيادين، كان الجزء الأصعب من المغامرة التفكير في الألم والمعاناة التي كانت تعيشها عائلاتهم.

ومع اقتراب الطاقم من الشاطئ في سفينة إنقاذ تابعة لخفر السواحل، خرج أفراد المجتمع وأعيان البلاد لاستقبال المجموعة في قوارب خاصة بهم، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
 
 

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