أُُصيب ركابها بحالة من السكر الشديد... فوضى عارمة داخل إحدى الطائرات! (فيديو)

أُصيب ركابها بحالة من السكر الشديد... فوضى عارمة داخل إحدى الطائرات! (فيديو)



أثار الركاب حالة من الفوضى العارمة على متن طائرة خلال رحلتها من لندن إلى لارنكا في قبرص الشهر الفائت، وذلك بعض إصابة عدد منهم بحالة من السكر الشديد.



وفي التفاصيل، قال متحدث باسم شركة الطيران إن الركاب لم يتعاونوا مع الموظفين الذين كانوا يقومون بعملهم لضمان حماية سلامة الأشخاص الآخرين، وقدّم اعتذاره لأولئك الذين تعرضوا لأي ضائقة نتيجة للحادثة.



وأظهرت لقطات مقاطع الفيديو امرأة تتجول وهي في حالة سكر في الممر وكانت تقوم الأخيرة بشتم المسافرين، واتضح أيضا أنها لم تكن الوحيدة التي كانت تشرب الكحول على متن الطائرة.



كذلك، شوهدت المسافرة برفقة شخص آخر وهما يشربان الكحول، التي "أحضراها معهما من المنزل"، على الرغم من تذكيرهما لمرات عدة بأن قوانين وشروط الطائرة لا تسمح بأمر كهذا.



وتجاهل الشخصان في البداية محاولات المضيفات لتهدئة الموقف، ولكن تم نقلهما في النهاية إلى مقاعد أخرى لمنع المزيد من الاضطرابات.