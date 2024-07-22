الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أُُصيب ركابها بحالة من السكر الشديد... فوضى عارمة داخل إحدى الطائرات! (فيديو)

منوعات
2024-07-22 | 09:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أُُصيب ركابها بحالة من السكر الشديد... فوضى عارمة داخل إحدى الطائرات! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أُُصيب ركابها بحالة من السكر الشديد... فوضى عارمة داخل إحدى الطائرات! (فيديو)

أُصيب ركابها بحالة من السكر الشديد... فوضى عارمة داخل إحدى الطائرات! (فيديو)

أثار الركاب حالة من الفوضى العارمة على متن طائرة خلال رحلتها من لندن إلى لارنكا في قبرص الشهر الفائت، وذلك بعض إصابة عدد منهم بحالة من السكر الشديد.

وفي التفاصيل، قال متحدث باسم شركة الطيران إن الركاب لم يتعاونوا مع الموظفين الذين كانوا يقومون بعملهم لضمان حماية سلامة الأشخاص الآخرين، وقدّم اعتذاره لأولئك الذين تعرضوا لأي ضائقة نتيجة للحادثة.

وأظهرت لقطات مقاطع الفيديو امرأة تتجول وهي في حالة سكر في الممر وكانت تقوم الأخيرة بشتم المسافرين، واتضح أيضا أنها لم تكن الوحيدة التي كانت تشرب الكحول على متن الطائرة.

كذلك، شوهدت المسافرة برفقة شخص آخر وهما يشربان الكحول، التي "أحضراها معهما من المنزل"، على الرغم من تذكيرهما لمرات عدة بأن قوانين وشروط الطائرة لا تسمح بأمر كهذا.

وتجاهل الشخصان في البداية محاولات المضيفات لتهدئة الموقف، ولكن تم نقلهما في النهاية إلى مقاعد أخرى لمنع المزيد من الاضطرابات.
 
 
 
@jxmesburrows17 @wizzair what a flight👏 #ayianapa #summer #ayianapa24 ♬ original sound - LIVIT100

آخر الأخبار

منوعات

ركابها

بحالة

السكر

الشديد...

عارمة

الطائرات!

(فيديو)

LBCI التالي
الأميرة رجوة حديث مواقع التواصل في الأشهر الأخيرة من حملها... ماذا عن موعد ولادتها؟
فتاة تنتقم من ابنة عمها بطريقة غير متوقعة... والسبب: هاتف؟!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-24

أُصيبت بحالة من السكر الشديد... لن تصدقوا أين وجدت هذه الشابة نفسها في صباح اليوم التالي! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-05-29

ركض عارياً في الممر...راكب "مزعج" يتسبب بفوضى على متن إحدى الطائرات! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-07-15

انطلق في الهواء... انقلاب قارب وسط الأمواج الشديدة والكاميرات تلتقط اللحظة المرعبة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-07-13

مقابلة عمل داخل فندق تنتهي بكارثة... لن تصدقوا ما حصل (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:20

هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها... هل تُشبه الابنة والدتها؟ (صور)

LBCI
منوعات
08:39

بمناسبة عيد ميلاده الـ11... صورة جديدة للأمير جورج! (صور)

LBCI
منوعات
08:29

كان يمارس هوايته المفضلة في إسبانيا... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني!

LBCI
منوعات
08:15

بعد أن فُقد أثرها في البحر لأيام... مصير صادم ومميز لمجموعة من الصيادين! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:09

ماكرون يدرس تعزيز القوة الفرنسية في اليونيفيل في الجنوب (النهار)

LBCI
منوعات
2024-03-16

ما هو الغرض من النقاط السوداء على زجاج السيارة الأمامي؟

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-20

بلاسخارت زارت مقر اليونيفيل في الناقورة: لوقف تبادل اطلاق النار والالتزام بحلول مستدامة تتماشى مع القرار 1701

LBCI
فنّ
2024-06-15

ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي بشكلٍ مفاجئ... وهبة نور أوّل المُهنّئين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

لهذه الأسباب انسحب بايدن…

LBCI
رياضة
13:55

باريس تخرج عن المألوف في إفتتاح الأولمبياد... وهؤلاء هم نجومه

LBCI
رياضة
13:53

صديقان وحلم واحد... لين وسيمون إلى أولمبياد باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ماكرون يؤكد جهوزية بلاده للألعاب الأولمبية باريس 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

شركة La Baleine الفرنسية الرائدة باستخراج الملح الطبيعي... علاقة ٣٠ سنة مع المستهلك اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المصارف تدعو لإعادة إطلاق التسليفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بو حبيب وضع خارطة طريق اليوم التالي وهوكستين مستمر في مهمته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

صرخات عائلات الأسرى تطالب بصفقة أسرى ونتنياهو غير آبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

صفقة الأسرى بين ١٩٧٩ و٢٠٢٤… Déjà vu

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:28

"أعجوبة مار شربل"... جويل ماردينيان تكشف معلومات للمرة الأولى عن ابنها المُتبنى (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:17

بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا

LBCI
أمن وقضاء
16:48

العثور على 3 مواطنين فُقدوا في منطقة القرنة السوداء

LBCI
خبر عاجل
11:36

التحكم المروري: قطع السير داخل نفق صائب سلام بسبب تسرب مادة المازوت وتحويل السير إلى محاذاة النفق

LBCI
آخر الأخبار
17:33

رويترز نقلا عن مصادر: مسؤولون في حملة كاملا هاريس وحلفاء وأنصار يدعون المندوبين الديمقراطيين إلى تقديم الدعم لها قبل مؤتمر الحزب

LBCI
حال الطقس
00:28

الطقس حار والرطوبة عالية... إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
03:30

تحطمت بشكل كامل... انقلاب سيارة على الطريق السريع يثير رعب الجماهير: ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:40

"سأبقى في لبنان من الآخر"... شركة "i.e. Muhanna & Co": قصة نجاح مليئة بالجهد والاستقلالية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More