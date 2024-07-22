هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها... هل تُشبه الابنة والدتها؟ (صور)

نشرت الإعلامية هيلدا خليفة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو احتفالاً بتخرج ابنتها من المدرسة.

وكتبت هيلدا: " مبروك عزيزتي سيينا!! نحن فخورون جدا بك.. أحبك كثيرًا وأساندك دائمًا.. لا تنسِ ذلك أبدًا".

وتابعت: "الله يحميك ويكون معك في كل خطوة خلال طريقك الجديد في الحياة!".

وظهرت سيينا ابنة هيلدا في 3 إطلالات، الأولى بملابس التخرج والثانية بفستانٍ أبيض يُلبس تحت ثوب التخرج والثالث في فستان حفل ما بعد التخرج مع الأصدقاء، حيث ارتدت اللون الوردي الغامق البراق.