اتصال بالشرطة لطلب المساعدة أنهى حياتها... "أنا أوبخك باسم يسوع": قالتها ثم حلّت الكارثة! (فيديو)

تم أخيرًا نشر لقطات كاميرا الجسم لسونيا ماسي، وهي امرأة داكنة البشرة من إلينوي، وهي تتعرض لإطلاق النار على يد ضابط شرطة أبيض البشرة، يوم الاثنين تحت سلطة مكتب المدعي العام في مقاطعة سانغامون.
وتم تأجيل إصدار الفيديو بناءً على طلب عائلة ماسي، ولكن تم نشره بعد ظهر الاثنين على حساب يوتيوب التابع لشرطة ولاية إلينوي.
ويظهر الفيديو رجال الشرطة وعم يصلون إلى عتبة ماسي في سبرينغفيلد في 6 تموز، لجمع المزيد من المعلومات والتحقق من أن منزلها آمن بعد أن اتصلت بالطوارئ للإبلاغ عن متطفل محتمل في المنطقة في حوالي الساعة الواحدة صباحًا.
وبعد حوالي 21 دقيقة فقط، شوهد نائب عمدة مقاطعة سانغامون، شون غرايسون، على كاميرا جسد شريكه وهو يسحب سلاحه. ووجه مسدسه عيار 9 ملم نحو ماسي (36 عاما) التي كانت تحمل قدرا من الماء المغلي في المطبخ، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وبعد ثوانٍ من إخبارها بإسقاط ذلك الوعاء، انحنت وقالت "أنا آسفة"، قبل أن يطلق غرايسون ثلاث طلقات، أصابتها إحداها في وجهها. وأعلن وفاة ماسي في وقت لاحق في مستشفى محلي.
وبدأت المشاجرة عندما وصلت الشرطة لأول مرة إلى منزل ماسي في سبرينغفيلد، ولاحظ غرايسون وجود وعاء على الموقد - وطلب من شريكه التحقق منه.
وقال غرايسون في ذلك الوقت: "لسنا بحاجة إلى حريق أثناء وجودنا هنا".
ويبدو أن هذا قد بدأ مشاجرة بين ماسي وغرايسون، الذي يقول المدعون إنه "صرخ بقوة" في ماسي لنقلها الوعاء من الموقد إلى المنضدة.
وبدت وكأنها ترفع الوعاء عن الموقد وقالت لغرايسون: "أنا أوبخك باسم يسوع".
وهنا أخرج غرايسون مسدسه وقال: "أقسم بالله سأطلق النار عليك في وجهك اللعين".
كلا الضابطين - اللذان كانت أسلحتهما مفتوحة في ذلك الوقت - أمراها بإسقاط القدر. ثم اعتذرت عما قالته وانحنت خلف المنضدة.
غرايسون، الذي كان يقف على بعد حوالي 10 إلى 15 قدمًا في غرفة المعيشة المجاورة، ذهب حول زاوية المنضدة التي تفصل بين الغرفتين لاستعادة الاتصال البصري مع ماسي. حاول أن يطلب منها إسقاط القدر، لكنه قطع نفسه وفتح النار.
وبعد مقتل ماسي، قال ممثلو الادعاء إن غرايسون منع النائب الآخر من استدعاء المجموعة الطبية.
وكتبت ماري رودجرز، النائبة العامة: "كان النائب الآخر يقدم المساعدة وبقي مع السيدة ماسي حتى وصول المساعدة الطبية".
وأضافت أن غرايسون "لم يحاول في أي وقت تقديم المساعدة للسيدة ماسي".
وعندما وصلت الشرطة أخيرًا، حاول غرايسون تبرير تصرفاته بالقول: "كان لديها ماء مغلي وهاجمتني بالماء المغلي... وقالت إنها ستوبخني باسم يسوع وأتت إلي بالماء المغلي."
لكن النائب رفض تشغيل الكاميرا الخاصة بجسده إلا بعد أن أطلق النار على ماسي بالفعل.
ويوم الاثنين، وصف المدعي العام في إلينوي كوامي راؤول اللقطات التي تم إصدارها حديثًا بأنها "مروعة"، مضيفًا أنه يقدم "تعاطفه العميق مع عائلة سونيا ماسي وهم يسترجعون لحظة لا ينبغي لأي عائلة أن تعيشها".
وقد حظيت هذه القضية باهتمام دولي، وأدت إلى عدد من الاحتجاجات في سبرينغفيلد، حسبما ذكرت صحيفة ستيت جورنال ريجيستر.
وتم فصل غرايسون منذ ذلك الحين من القسم ووجهت إليه ثلاث تهم بالقتل من الدرجة الأولى والضرب المشدد بسلاح ناري وسوء السلوك الرسمي.
وسيُحتجز غرايسون في السجن حتى محاكمته، بعد أن وافق قاضي المقاطعة يوم الخميس على أنه يشكل خطراً على المجتمع، وفقاً لقناة الأخبار 20.
وفي حال إدانته، يواجه غرايسون السجن مدى الحياة.
وفي الوقت نفسه، أقامت عائلة ماسي مراسم جنازة لها يوم الجمعة، حيث رافقهم محامي الحقوق المدنية بنجامين كرامب.