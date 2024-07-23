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مظهرها الغريب أوصلها إلى العالمية... تعرفوا على قصّة "بيغي" أقبح كلبة في بريطانيا!

منوعات
2024-07-23 | 09:20
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مظهرها الغريب أوصلها إلى العالمية... تعرفوا على قصّة &quot;بيغي&quot; أقبح كلبة في بريطانيا!
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مظهرها الغريب أوصلها إلى العالمية... تعرفوا على قصّة "بيغي" أقبح كلبة في بريطانيا!

مظهرها الغريب أوصلها إلى العالمية... تعرفوا على قصّة "بيغي" أقبح كلبة في بريطانيا!

أثارت كلبة بجسدها الخالي من الشعر إلى حدٍ كبير ولسانها الذي يتدلى من فمها، دهشة الجمهور بعد وقوفها على السجادة الحمراء يوم أمس الاثنين إلى جانب الممثل الكندي راين رينولدز والممثل الأسترالي هيو جاكمان.

وفي التفاصيل، وُصفت الكلبة "بيغي" التي تبلغ من العمر 4 سنوات بأنها الأقبح في بريطانيا، حتى أنها حصلت على "التاج المؤسف" (Unfortunate Crown)  العام الفائت.

وتبنت هولي ميدلتون من ليفن الواقعة في شرق يوركشاير، "بيغي" عندما كان عمرها ستة أشهر بسبب مظهرها الغريب بعدما وجدتها في القمامة، قبل أن تصبح إحدى نجمات فيلم Deadpool & Wolverine القادم من Marvel.

ودخلت بيغي في مسابقة أقبح كلب في بريطانيا وفازت بجائزة جلسة تصوير إعلانية، كما اعترفت ميدلتون أن أطفالها شعروا بالحرج بدايةً منها بسبب مظهرها.

وأكّدت ميدلتون أن مظهر "بيغي" غير العادي لا يمنعها من عيش حياتها على أكمل وجه، مضيفةً: "لقد كان الأمر هكذا دائمًا، لكن هذا لا يمنعها من فعل أي شيء، يمكنها أن تأكل وتشرب".

ولفتت ميدلتون إلى أنها لم تعثر بدايةً على اسم مناسب للكلبة، إلا أنها استقرت لاحقاً على اسم "بيغي" تكريماً لجدتها الكبرى.

وأشارت إلى أنها لا تشعر بالإهانة عندما يصف الناس "بيغي" بالقبيحة لاعتقادها بأنها "جميلة من الداخل والخارج".

كما انضمت "بيغي" إلى فريق عمل فيلم Marvel القادم بعدما اكتشفها الممثل راين رينولدز وأراد التمثيل معها.

وقال رينولدز: "لقد فازت بلقب أقبح كلبة في بريطانيا لكننا لن نخبرها بذلك، لأنها صاحبة الرقم 10 في قلوبنا"، مضيفاً: "هي مذهلة حقًا ونحن نحبها كثيرًا".

المصدر
 

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