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"أسماك القرش في البرازيل تتعاطى الكوكايين"... وهكذا "تحصل" على المادة المخدرة!
منوعات
2024-07-23 | 09:43
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"أسماك القرش في البرازيل تتعاطى الكوكايين"... وهكذا "تحصل" على المادة المخدرة!
ثبت وجود الكوكايين في أجسام أسماك القرش التي تسبح في المياه المحيطة بساحل البرازيل.
وقام العلماء الذين أجروا دراسة لصالح مؤسسة أوزوالدو كروز باختبار 13 سمكة قرش برازيلية حادة الأنف مأخوذة من جنوب المحيط الأطلسي بالقرب من ريو دي جانيرو.
ووجدوا أن لديها جميعًا مستويات عالية من المادة المخدرة في عضلاتها وكبدها، ويخشى العلماء الآن أن يؤدي ذلك إلى تقليل متوسط العمر المتوقع لها، حيث يضر الكوكايين ببصرها ويؤثر على مهارات الصيد لديها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة Science of the Total Environment، إلى أن المادة المخدرة يدخل إلى نظامها من خلال الصرف من المختبرات غير المشروعة حيث يتم تصنيع الكوكايين.
والاحتمال الآخر هو من خلال فضلات متعاطي المخدرات التي يتم التخلص منها في المياه عن طريق مياه الصرف الصحي غير المعالجة.
وبحث فريق الباحثين أيضًا فيما إذا كانت أسماك القرش تأكل الكوكايين الذي ألقاه المهربون في المحيط، لكنهم قالوا إن هذا أقل احتمالًا.
لكنهم قالوا إنه لا يوجد دليل على أن الدواء كان يسبب لها "الجنون" والدخول في حالة من جنون التغذية، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.
وتم شراء أسماك القرش البرية المستخدمة في الدراسة من قوارب صيد صغيرة.
وتم تشريحها ثم اختبارها حيث وجد أن تركيزات الكوكايين لديها أعلى 100 مرة من تلك الموجودة سابقًا في الكائنات المائية الأخرى.
ووجد العلماء أن أسماك القرش كانت تحت "التعرض المزمن" للكوكايين.
وقالت العالمة البريطانية وعضو فريق البحث من مؤسسة أوزوالدو كروز الدكتورة راشيل آن هاوزر ديفيس إن هذا "يرجع إلى الاستخدام البشري للكوكايين في ريو دي جانيرو وتصريف البول والبراز البشري عن طريق مجاري الصرف الصحي، وكذلك اعتبارا من مختبرات غير قانونية."
وقالت الدكتورة تريسي فنارا، الخبيرة في علم السموم البيئية والهندسة البيئية من جامعة فلوريدا، لصحيفة التلغراف: "قد لا تصاب الأسماك بالجنون من الكوكايين، لكنه قد يقلل من متوسط العمر المتوقع لها".
وفي تموز 2023، حذر علماء الأحياء البحرية من أن أسماك القرش المدمنة على المخدرات قد تتغذى على حزم الكوكايين التي ألقاها مهربو المخدرات قبالة ساحل فلوريدا.
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