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إطلالة جريئة لزوجة كانييه ويست في أحد المطاعم... وانتهاك صارخ لقواعد اللباس من جديد! (صور)

إطلالة جريئة لزوجة كانييه ويست في أحد المطاعم... وانتهاك صارخ لقواعد اللباس من جديد! (صور)







وفي التفاصيل، ظهرت بيانكا في أحد المطاعم الراقية في لوس أنجلوس، وتجاهلت القواعد بشكل واضح إذ اكتفت بارتداء حمالة صدر جلدية بالكاد استطاعت أن تخبئ المناطق الحساسة من جسدها.



وقامت بيانكا بتنسيق مظهرها الجريء للغاية مع بنطال جلدي ضيق أثناء جلوسها للاستمتاع بالمشروبات مع الأصدقاء.



وجاء ذلك بعد تعهد أصحاب المطاعم بمنع بيانكا وزوجها كانييه ويست من دخول المطاعم، بعد اعتمادها إطلالة فاضحة للغاية. انتهكت زوجة كانييه ويست، بيانكا سينسوري، قواعد اللباس في مدينة شاتو مارمونت يوم الاثنين عندما وصلت ببيكيني فاضح للغاية، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، ظهرت بيانكا في أحد المطاعم الراقية في لوس أنجلوس، وتجاهلت القواعد بشكل واضح إذ اكتفت بارتداء حمالة صدر جلدية بالكاد استطاعت أن تخبئ المناطق الحساسة من جسدها.وقامت بيانكا بتنسيق مظهرها الجريء للغاية مع بنطال جلدي ضيق أثناء جلوسها للاستمتاع بالمشروبات مع الأصدقاء.وجاء ذلك بعد تعهد أصحاب المطاعم بمنع بيانكا وزوجها كانييه ويست من دخول المطاعم، بعد اعتمادها إطلالة فاضحة للغاية.