بعد خروجها من الحانة...سيدة تتعرض لحادث غريب: سقطت في حفرة وهذه النتيجة!

أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي لحظة سقوط سيدة في حفرة بعد مغادرتها إحدى الحانات في اسكتلندا.وشوهت المرأة التي لم تصب بأي أذى بعد الحادث وهي تغادر الحانة أثناء الرقص والتلويح لأصدقائها عبر النافذة، قبل فقدان توازنها وسقوطها في في حفرة مباشرةً.وشارك الموظفون في حانة Ugly Duck الاسكتلندية للحفريات مقطع الفيديو على فيسبوك، وشجعوا الزائرين على "مراقبة خطواتهم".وجاء في المنشور: "عندما تغادر الحانة، ولا تزال ترقص طوال الليل، وتتجه نحو الباب، انتبه لخطواتك".وأضاف: "تقوم شركة Scottish Water بإجراء إصلاحات أساسية، ولم تحدث أي إصابات، ولكن نكرر يا رفاق، انتبهوا لخطواتكم!".