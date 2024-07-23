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"الأب البطل"... حاول إنقاذ ابنتيه بعد سقوطهما في سكة القطار: ومشهد يوثق الحادثة (فيديو)

منوعات
2024-07-23 | 11:35
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&quot;الأب البطل&quot;... حاول إنقاذ ابنتيه بعد سقوطهما في سكة القطار: ومشهد يوثق الحادثة (فيديو)
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"الأب البطل"... حاول إنقاذ ابنتيه بعد سقوطهما في سكة القطار: ومشهد يوثق الحادثة (فيديو)

توفي أب شجاع أثناء محاولته إنقاذ ابنتيه التوأم بعدما انزلقت عربة الأطفال على القضبان في محطة قطار سيدني بأستراليا.

وفي التفاصيل، لاحظ أناند رونوال (40 عامًا) انزلاق العربة من رصيف محطة القطار وقفز على الفور لمحاولة إنقاذ ابنتيه البالغتين من العمر عامين، إلا أنه تعرّض لحادث مروع حيث صدمه قطار ما أدى إلى وفاته مع أحد التوأمين.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة اللحظات المرعبة التي سبقت سقوط عربة الأطفال على القضبان في محطة قطار كارلتون في سيدني حوالي الساعة 12:25 ظهرًا يوم الأحد، حيث كانت العربة في مسار القطار القادم.

وأفادت الشرطة أن إحدى الفتيات الصغيرات نجت بأعجوبة، حيث سقطت بين القضبان ولم يمسها القطار الذي مر فوقها في طريقه إلى وسط سيدني.

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