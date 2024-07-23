اعتقدت أنه شعرة... أم تعثر على مفاجأة صادمة في وجبة عشاء ابنتها: "أنا غاضبة جداً"

كشفت إحدى الأمهات أن طفلتها البالغة من العمر 10 سنوات عثرت على دبوس يبلغ طوله 4 سم داخل وجبة باستا مخصصة للأطفال.

وقالت الأم إن العلبة التي تحتوي على الوجبة خالية من الثقوب، لافتةً إلى أن أحد الأشخاص أدخل الدبوس إلى العلبة أثناء وجودها في المتجر.

وأضافت الأم: "صرخت ابنتي قائلة ما هذا بحق الجحيم ثم نظرت إليّ بنظرة حادة"، وتابعت: "اعتقدت أنه شعرة أو شيء من هذا القبيل، ثم أخرجت الدبوس".

ولفتت الأم إلى أنها بحثت لاحقاً في محتويات الوجبة لكنها لم تجد أي مواد غريبة أخرى، ثم أبلغت متجر البقالة بهذا الأمر والذي أكّد لها أنه سيتابع الأمر مع الشركة المصنعة للمنتج.

وقالت الأم: "أنا غاضبة جداً، لو كان في وعاء ابني البالغ من العمر 5 سنوات لما كان لاحظ وجوده"، مضيفةً: "أنا مشتتة للغاية عندما يتعلق الأمر بالعشاء".

وأشارت الأم أيضاً إلى أن الدبوس كان كبيراً وحاداً لدرجة أنه كان سيسبب إصابات حتى لو لم يتم ابتلاعه.

ومن جهته، قال متحدث باسم الشركة المصنعة للمنتج: "نحن نأخذ سلامة الغذاء على محمل الجد وندرس حاليًا هذا الأمر مع موردينا"، مضيفاً: "نعتقد أنها حادثة معزولة".

المصدر