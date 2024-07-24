أحياء برازيلية تغرق في الظلام... والسبب: منطاد تائه ودراجة نارية طائرة وهذه التفاصيل! (فيديو)

اصطدم منطاد من دون طيار بخطوط التيار الكهربائي في البرازيل، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء عن ما لا يقل عن 400 منزل.وأظهرت لقطات فيديو بالهاتف الخليوي اللحظة المروعة التي حلق فيها المنطاد الذي يبلغ طوله 246 قدمًا عبر الطرف الشرقي لساو باولو بعد أن رفع دراجة نارية اصطدمت بعمود كهرباء خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين الفائت.وأدى الحادث إلى انقطاع التيار الكهربائي في سبعة أحياء وتسبب في نشوب حريق في منزل سكني.وقال فالديسير ساندرين، أحد السكان، وفقًا لمنفذ الأخبار البرازيلي G1: "أمرت الشرطة الجميع بالمغادرة لأن الأمور كانت سيئة، وكان هناك الكثير من الحرائق"، مضيفاً: "كان من الممكن أن تحدث مأساة".كما دمر المنطاد ملعبًا للرعاية النهارية وألحق أضرارًا بمركبات عدّة، وتمت استعادة الكهرباء بنسبة 95 في المئة على الأقل بحلول مساء الإثنين.وقال ريناتو ميلو، رئيس الشرطة المدنية في ساو باولو، لـ G1 إن المحققين كانوا يبحثون في مقطع فيديو يظهر حشدًا يقف أمام المنطاد أثناء إشعاله.