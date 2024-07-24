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o
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في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
منوعات
2024-07-24 | 06:11
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في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
وثق مقطع فيديو لحظة انقلاب حوت أحدب على قارب صيد قبالة سواحل نيو هامبشاير في بريطانيا.
والتقطت الكاميرا الحوت وهو يخترق الماء قبالة ساحل بورتسموث يوم الثلاثاء الفائت.
وظهر الحيوان وهو ينقلب على الجزء الخلفي من القارب، ما أدى إلى سقوط الشخصين اللذين كانا على متنه قبل غرقه في الماء من دون إصابتهما بأي أذى.
وتم رصد الحوت للمرة الأولى عند حدود ماين ونيو هامبشاير خلال الأسبوع الفائت، من دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى الاقتراب من القارب.
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