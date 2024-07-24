مخصصة للسير في الشوارع... رجل يبني سيارة اصطدامية فريدة من نوعها (صور)

مخصصة للسير في الشوارع... رجل يبني سيارة اصطدامية فريدة من نوعها (صور)



حظي رجل من ولاية بنسلفانيا بالثناء بعدما تمكن من جمع دراجة نارية وسيارة لإنشاء سيارة اصطدامية مخصصة للسير في الشوارع.



وقرر دان هريهوركوف البالغ من العمر 72 عاماً أنه يريد القيام بمشروع جديد أثناء تواجده في المنزل خلال فترة انتشار فيروس كورونا.



وقال هريهوركوف: "كان لدي ورشة لصنع الآلات لمدة 35 عامًا وقمت ببناء أشياء لأشخاص آخرين، ولم أرغب في الاستمرار بذلك بعد التقاعد".



وقرر الرجل القيام بنزهة في قسم ألعاب السيارات الاصطدامية في منتزه ترفيهي للعثور على إلهام له، حيث أبدى إعجابه بسيارة من طراز 1953 وقرر تصميم سيارته الخاصة.



وقام هريهوركوف بالتقاط بعض الصور للسيارة وصنع قوالب مخصصة لنسخ تصميم سيارته المخصصة للسير في الشارع والتي بلغ طولها في نهاية المطاف 13 قدماً والمصنوعة من ألياف زجاجية.



وأضاف هريهوركوف لاحقاً عموداً في الجزء الخلفي من السيارة لتقليد الطريقة التي تحصل بها السيارات الفعلية على الكهرباء.