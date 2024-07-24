الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الفراشات لا تكتفي برحيق الأزهار بل تستطيع تلقيحها... كهربائياً
منوعات
2024-07-24 | 09:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الفراشات لا تكتفي برحيق الأزهار بل تستطيع تلقيحها... كهربائياً
لا تكتفي الفراشات بامتصاص رحيق الزهور، بل تستطيع المساعدة في تلقيحها بفضل شحنة كهربائية ساكنة تخزنها أثناء الطيران، بحسب ما أظهرت دراسة نشرت الأربعاء.
فقشريات الأجنحة، أي فراشات النهار والليل، تندرج في فئة الحشرات الملقّحة، إذ تنقل حبوب اللقاح من نبات مزهر إلى آخر، بما يساهم في تكاثر هذه الزهور.
وقللت بعض الدراسات شأن هذا الدور، فرأت في الفراشة مجرّد "طفيليّ"، واعتبرت أنها متعطشة للرحيق أكثر من أي شيء آخر، على ما أفاد عالم الأحياء سام إنغلند، من معهد ليبنيز الألماني لعلم التطور والتنوع الحيوي.
والدراسة التي أعدّها ونشرتها مجلة "إنترفايس" الصادرة عن منظمة "رويال سوسايتي" البريطانية هي الأولى التي تقيس قدرة الفراشات على التلقيح باستخدام الكهرباء التي تخزّنها أثناء طيرانها.
وكان معروفاً منذ زمن طويل أن الملقحات الرئيسية كالنحلة الطنانة أو النحلة، تجمع حبوب اللقاح وتفلتها من خلال الاحتكاك بالأعضاء التناسلية للزهور.
ولكن اعتباراً من ثمانينات القرن العشرين فقط، افترض علماء الأحياء أن القوى الكهروستاتيكية يمكن أن تؤدي أيضاً دوراً في هذه العملية التي تُعدُّ ضرورية للتكاثر الجنسي للنباتات المزهرة.
وقال سام إنغلند لوكالة فرانس برس إنه "جانب لم يُدرَس بالتفصيل من الناحية البيئية".
وتكمن الفكرة في أنّ شحنة كهربائية موجبة تتراكم في جسم الحشرة خلال طيرانها، تنتج عن احتكاك أجنحتها بالهواء. ومع ذلك، فإن "نسبة جيدة من حبوب لقاح الزهور مشحونة سلباً"، بحسب عالم الأحياء.
وبما أن شحنات متضادة ينجذب بعضها إلى بعض، من الطبيعي أن تتجه حبوب اللقاح نحو بطن الحشرة الملقحة، ثم تتلقى شحنة موجبة أثناء نقلها إلى زهرة أخرى، حيث من الطبيعي أن تنجذب إلى المجال الكهربائي السالب لهذه الزهرة.
- التلقيح "من دون تَلامُس" -
وقال "لقد أظهرنا أن النحل يراكم شحنات كهربائية كبيرة بهذه الطريقة"، لكنّه أشار إلى أن "أحداً لم يقِس ذلك بالنسبة للفراشات".
في دراسته المأخوذة من أطروحة الدكتوراه التي أعدّها في جامعة بريستول البريطانية، تولى سام إنغلند قياس الشحنة الكهربائية الصافية لأحد عشر نوعاً من الفراشات، موطنها خمس قارات، واستخدم لذلك خصوصاً جهاز بيكوامتر لقياس الشحنات الكهربائية الصغيرة، وضعَه عند مخرج نفق طارت فيه كل فراشة لمدة 30 ثانية على الأقل.
وتبيّن بالنتيجة أن "شحنة كهربائية موجبة تراكمت لدى معظم قشريات الأجنحة"، وفقاً للباحث، الذي استخدم بعد ذلك برنامج محاكاة رقمية لنمذجة المجال الكهربائي الموجود بين الحشرة والزهرة، بالإضافة إلى تأثيره على حبوب اللقاح.
وخلصت الدراسة إلى أن الشحنة الكهربائية للحشرة توفّر في المتوسط قوة إلكتروستاتيكية كافية لرفع نحو مئة حبة حبوب لقاح بارتفاع ستة مليمترات في أقل من ثانية، حتى بطن الفراشة.
وكل هذا يؤدي إلى التلقيح "من دون تَلامُس" بين الزهرة والحشرة. ووجدت الدراسة أن قدرة الشحن لدى الفراشات تختلف بشكل ملحوظ بين الأنواع. ويفترض الباحث أن لهذا صلة بضغط التطور. وقال "هذه مجرد تكهنات في هذه المرحلة، ولكن ثمة ارتباطات مع عوامل بيئية مختلفة"، وفقا لسام إنغلند.
واضاف أن "بعض الحيوانات قد تستفيد من كونها ملقحات جيدة،" تتمتع بشحنة كهربائية عالية، "لأن ذلك يعني أنها ستتمكن من التغذي على المزيد من النباتات".
في المقابل، قد تستفيد فراشات من حمل شحنة كهربائية أضعف، لأن تراكم حبوب اللقاح يمكن أن يبطئها، ويجعلها أكثر عرضة لهجمات الحيوانات المفترسة.
وقال "لقد اكتشفنا أخيراً أيضاً أن بعض الحيوانات تستطيع اكتشاف حيوانات أخرى بفضل الشحنة الكهربائية التي تحملها"، كما هي الحال مع اليرقات التي تشعر بوجود دبور قريب.
ويتخيل الباحث أن الهدف سيكون جعل بعض الحشرات "غير مرئية أو مموهة كهربائياً".
آخر الأخبار
منوعات
تكتفي
برحيق
الأزهار
تستطيع
تلقيحها...
كهربائياً
التالي
دعماً للمكفوفين... إطلاق أول دمية عمياء لـ "باربي" (صورة)
اعتقدت أنه شعرة... أم تعثر على مفاجأة صادمة في وجبة عشاء ابنتها: "أنا غاضبة جداً"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-20
بلينكن: ايران تستطيع انتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي "خلال أسبوع أو اثنين"
أخبار دولية
2024-07-20
بلينكن: ايران تستطيع انتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي "خلال أسبوع أو اثنين"
0
آخر الأخبار
2024-06-27
وزيرة خارجية بوليفيا للجزيرة: الرئيس شرعي ومنتخب عبر الصناديق ولن تستطيع الدبابات أن تزيحه من منصبه
آخر الأخبار
2024-06-27
وزيرة خارجية بوليفيا للجزيرة: الرئيس شرعي ومنتخب عبر الصناديق ولن تستطيع الدبابات أن تزيحه من منصبه
0
أخبار دولية
2024-06-08
هنية: إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على حماس
أخبار دولية
2024-06-08
هنية: إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على حماس
0
آخر الأخبار
2024-06-08
إسماعيل هنية: إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها علينا ولن نوافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا
آخر الأخبار
2024-06-08
إسماعيل هنية: إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها علينا ولن نوافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:25
مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
منوعات
10:25
مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
0
منوعات
06:46
مخصصة للسير في الشوارع... رجل يبني سيارة اصطدامية فريدة من نوعها (صور)
منوعات
06:46
مخصصة للسير في الشوارع... رجل يبني سيارة اصطدامية فريدة من نوعها (صور)
0
منوعات
06:11
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
منوعات
06:11
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
0
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-07-12
تدابير سير على الطريق الممتدّة بين مفرق الشويفات وجسر كفرشيما لمدة 3 أيّام
أمن وقضاء
2024-07-12
تدابير سير على الطريق الممتدّة بين مفرق الشويفات وجسر كفرشيما لمدة 3 أيّام
0
منوعات
03:55
دعماً للمكفوفين... إطلاق أول دمية عمياء لـ "باربي" (صورة)
منوعات
03:55
دعماً للمكفوفين... إطلاق أول دمية عمياء لـ "باربي" (صورة)
0
فنّ
2024-07-10
أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتفاقم... إليكم آخر المستجدات!
فنّ
2024-07-10
أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتفاقم... إليكم آخر المستجدات!
0
منوعات
2024-07-20
"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!
منوعات
2024-07-20
"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
0
أخبار دولية
07:49
أول ظهور علني لبايدن بعد اصابته بكوفيد: أنا بخير (فيديو)
أخبار دولية
07:49
أول ظهور علني لبايدن بعد اصابته بكوفيد: أنا بخير (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:28
باسيل: مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لملء الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
06:28
باسيل: مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لملء الفراغ الرئاسي
0
أخبار دولية
14:51
ماكرون يؤكد أنه لن يعيّن حكومة جديدة قبل نهاية الألعاب الأولمبية
أخبار دولية
14:51
ماكرون يؤكد أنه لن يعيّن حكومة جديدة قبل نهاية الألعاب الأولمبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
0
أخبار دولية
13:49
بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة
أخبار دولية
13:49
بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
2
أمن وقضاء
14:12
توقيف احد كبار تجار المخدرات في دورس - بعلبك
أمن وقضاء
14:12
توقيف احد كبار تجار المخدرات في دورس - بعلبك
3
صحف اليوم
00:44
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
صحف اليوم
00:44
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
4
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
5
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
6
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
7
صحف اليوم
00:20
ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)
صحف اليوم
00:20
ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)
8
آخر الأخبار
15:27
هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها
آخر الأخبار
15:27
هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More