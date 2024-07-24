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مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)

منوعات
2024-07-24 | 10:25
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مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
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مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر انتشارًا واسعًا لمقطع فيديو يظهر فيه حادثة اعتداء امرأة على حماتها، مما أثار موجة غضب كبيرة بين المستخدمين.

الفيديو، الذي نشره حساب باسم علي نبيل، يظهر ثلاث نساء في مشهد مؤلم. في البداية، كانت الحماة تنظف الدرج، وفجأة تعرضت لهجوم عنيف من زوجة ابنها التي ضربتها بخشبة على الدرج بوحشية، بينما كانت والدة الزوجة تحاول التدخل لفض الاشتباك وتهدئة الموقف.

تعليقاً على الفيديو، كتب نبيل: "أمي  حقك عليه يا نور عيني.. لو إني موجود مكنش حصل اللي حصل.. ملعون أبو الغربة.. للأسف دي مراتي اللي بتضرب أمي اللي هيا في مقام أمها.. دا المفروض يعني.. كانت علطول أمي تقولي معليش يا علي وادي آخرتها..مراتي اسمها نداء حمدي أحمد محمد أبو زيد وأمها اللي كانت ظاهرة في الفيديو اسمها راندا محمد العراقي..حبيت انزل الفديو علشان مشين يقولو في البلد أن أمي هيه اللي ضربتها الأول، وهما مش ضربوها بس الحمد لله نسيو إن في كامرات.. قسما بالله إن أني بمر بظروف ما يعلمها الا الله وحق أمي هخدو..نازل مصر إن شاء الله قريب وحسبي الله ونعم الوكيل".

هذا المشهد أثار استياء كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا تصرف الزوجة غير أخلاقي ويجب أن تُحاسب عليه.
 

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