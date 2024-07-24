حيلة جديدة لإزالة الكلس عن رأس الدش... اتبعوا هذه الخلطة في المنزل

غالبًا ما تُهمل رؤوس الدش المليئة بالترسبات الجيرية أثناء تنظيف الحمام، إذ لا تظهر قذارتها الداخلية بوضوح مثل أحواض الاستحمام. تتراكم الترسبات الكلسية والمواد العضوية بمرور الوقت، مما قد يسد الثقوب ويعطل تدفق المياه. إذا لاحظت انخفاضًا مفاجئًا في ضغط المياه أو أنماط رش غير متناسقة، فقد يكون رأس الدش بحاجة إلى تنظيف شامل.

وينصح خبراء شركة Villeroy and Boch باستخدام "العلاج المنزلي المناسب" للتخلص من الترسبات الكلسية. بينما يفضل الكثيرون استخدام صودا الخبز (Baking Soda) أو الخل الأبيض لإزالة الترسبات بشكل طبيعي، إلا أن هذه الطرق قد تكون بطيئة. بدلاً من ذلك، يوصى باستخدام حمض الستريك الذي يذيب الترسبات الجيرية بسرعة للحصول على "نتائج مثالية".

حمض الستريك، بفضل انخفاض درجة حموضته، فعال في إزالة الكالسيوم والصدأ والمعادن الأخرى، كما يمكنه القضاء على العفن ويعمل كمادة حافظة. ومع ذلك، نظرًا لخصائصه الضارة، يجب حماية الأيدي بالقفازات وغسل أي بقايا فورًا لتجنب تهيج الجلد.

للبدء في التنظيف، قم بفك رأس الدش ووضعه في وعاء من الماء يغطيه بالكامل. أذِب ملعقة صغيرة من حامض الستريك في بعض الماء البارد وأضف الخليط إلى الوعاء. حرك رأس الدش في الماء لضمان وصول الحمض إلى جميع الأجزاء. يجب أن تكون مدة 15 إلى 45 دقيقة كافية لإزالة الترسبات تمامًا. بعد ذلك، اشطف رأس الدش تحت الماء الصافي واترك كمية كافية من الماء تمر عبره لشطف الحمض المتبقي.

تذكر أن حمض الستريك قد يكون عدوانيًا على بعض المواد، لذا تأكد من اختبار تأثيره على جزء من رأس الدش. إذا كان الحمض يلحق ضررًا بالمادة، يمكن استخدام صودا الخبز أو الخل كبديل أقل قوة لإزالة الترسبات الكلسية.