وفاة طفل بعد ولادته مع وجهين و4 أذرع وأرجل... وصور تُظهر الحالة النادرة (صور)

توفي طفل في الهند بعد ولادته بحالة نادرة تمثلت في وجود أربعة أذرع وأربعة أرجل ووجهين.

ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، تم نقل والدة الطفل، راما ديفي (38 عامًا)، إلى مستشفى محلي هذا الأسبوع بعد أن بدأت تعاني من آلام المخاض.

عند الولادة، تفاجأ الفريق الطبي في المستشفى والقرويون عندما اكتشفوا أن الطفل وُلد ملتصقًا بجسد آخر لم يكتمل نموه، مما أدى إلى ولادة الطفل بوجهين وساقين وذراعين. ويُذكر أن الأطراف الزائدة كانت تبرز من صدر الطفل.

وتوفي الطفل بعد خمس ساعات فقط من ولادته. وذكر الأطباء أن هذه الحالة نادرة للغاية لدرجة أنهم لم يتمكنوا من تحديد اسم لها.