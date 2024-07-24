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ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)

منوعات
2024-07-24 | 14:05
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ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: &quot;بنت أو صبي؟&quot; (فيديو)
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ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لويليام نون وزوجته ماريا فارس في حفل ضخم للكشف عن جنس مولودهما مع العائلة والأصدقاء.

وتظهر ماريا، شقيقة الشهيدة سحر فارس، مرتديةً فستاناً باللون الأبيض، بينما ارتدى ويليام، شقيق الشهيد جو نون، قميصاً باللون الأسود مع بنطالون باللون البيج.

وفي أجواء مليئة بالفرح، تبيّن أن الثنائي ينتظر "فتى"، بعد ظهور مفرقعات باللون الأزرق ما أدّى إلى تأثّر الشابة ماريا وزوجها.

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