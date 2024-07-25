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قبل صعوده على متن الطائرة... هذا ما حصل لسائح في مطار إسبانيا

منوعات
2024-07-25 | 06:44
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قبل صعوده على متن الطائرة... هذا ما حصل لسائح في مطار إسبانيا
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قبل صعوده على متن الطائرة... هذا ما حصل لسائح في مطار إسبانيا

توفي سائح بريطاني، يبلغ من العمر حوالي 60 عامًا، في مطار ريوس بإسبانيا أثناء انتظاره للصعود على متن رحلة عائدة إلى المملكة المتحدة.

على الرغم من محاولات الإنعاش التي قامت بها فرق الإسعاف والشرطة، إلا أنها باءت بالفشل وتم الإعلان عن وفاته في المكان.

وتشير المصادر إلى أن تشريح الجثة المتوقع سيؤكد أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية، مع عدم وجود أي دلائل على وجود أسباب جنائية.

الجدير بالذكر أن الحادث وقع ليل الاثنين، بينما كان السائح البريطاني يستعد للصعود على متن رحلة طيران رايان إير المتجهة إلى ليدز.

 ووفقًا للتقارير المحلية، كان السائح عائدًا إلى المملكة المتحدة بعد أن أمضى فترة في مستشفى في تاراغونا لتلقي العلاج من مشكلات صحية غير محددة.

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