رحلة إلى الشاطئ تنتهي باكتشاف مذهل: سيدة تعثر على أقدم رسالة في العالم! (صور)

رحلة إلى الشاطئ تنتهي باكتشاف مذهل: سيدة تعثر على أقدم رسالة في العالم! (صور)



عثرت مصممة بطاقات التهنئة على ما يعتقد أنه أقدم رسالة في العالم في زجاجة أثناء سيرها على طول شاطئ جيرسي في ولاية بنسلفانيا الأميركية.



وكانت إيمي سميث مورفي، 49 عامًا، تتجول على طول الشاطئ عندما رصدت زجاجة غير عادية على حافة الماء.



وتمكنت مورفي بعد إجراء بعض الأبحاث من تحديد أن الرسالة الموجودة في الزجاجة تعود على الأرجح إلى عام 1876، ما يجعلها أقدم قطعة أثرية من نوعها.



ووجدت في الرسالة ملاحظة مكتوبة بخط اليد وجاء فيها: "يخت نبتون قبالة أتلانتيك سيتي، نيو جيرسي، 6 – 76 آب".



وتعتقد مورفي أن الرقم 76 هو إشارة إلى عام 1876، وهو التاريخ الذي يُعتقد أن المذكرة قد كُتبت فيه.



وأوضحت مورفي: "لقد استغرق الأمر منا 48 ساعة لفهم ما كُتب حقًا، ولكن إذا حدقت فيه لفترة كافية، يمكنك البدء في فهمه نوعًا ما".



وبدأت مورفي بحثها بالنظر إلى الزجاجة نفسها التي تحمل العلامة التجارية Barr & Brother Philadelphia، والتي أنتجتها الشركة بين عامي 1870 و1900، ثم سحبت الملاحظة بمساعدة ابنة أختها باستخدام مفتاح وملقط.



وقالت سميث في مقطع فيديو نشر على تيك توك: "نحن نقترب من معرفة من كتب المذكرة ومن ألقى الزجاجة في المحيط"، مضيفةً أنها اتصلت بموسوعة غينيس للأرقام القياسية لمحاولة التحقق من نظريتها.



وبحسب موسوعة غينيس، فإن الرقم القياسي الحالي لأقدم رسالة في زجاجة يعود إلى 12 حزيران 1886، وقد تم وضعها من قبل الألمان على متن سفينة باركي باولا التي تم العثور عليها في جزيرة ويدج بأستراليا في عام 2018.