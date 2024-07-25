كيم كارداشيان في تصريح مفاجئ: "يمكنني أن أحكم بلداً بالكامل"

أكّدت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان أنها تركز الآن على الوصول إلى نسخة أفضل من نفسها بينما تواصل النمو في حياتها المهنية.وقالت كارداشيان مع انتهاء الموسم الخامس من مسلسل The Kardashians: "لقد كان هذا العام جيدًا جدًا وأنا أبدأ عملي كممثلة".وأضافت: "لم يكن لدي أدنى فكرة أن هذا سيحدث، لقد أخذت بعض الوقت من الراحة فقط للتركيز على أن أكون أفضل أم على الإطلاق".وتابعت كارداشيان:"لن أكذب لقد شاهدت للتو موسم The Crown بأكمله"، مشيرةً إلى أنه: "يمكنني أن أحكم بلداً بالكامل".ولفتت كارداشيان إلى أنها تعلمت الكثير وتتطلع الآن إلى المستقبل، كاشفةً أنها ستدخل في شراكة جديدة مع المنتج والمخرج الأميركي راين مورفي للمشاركة في مسلسل جديد بدور محامية طلاق رفيعة المستوى.واعترفت قائلةً: "أنا متحمسة حقًا لذلك وتلك الثقة التي يؤمن بها في تنفيذ هذا المشروع تعني الكثير بالنسبة لي"، مضيفةً: "يبدو الأمر مناسبًا جدًا كشخصية حيث يمكنني أن أصبح محامية في الحياة الحقيقية ولعب هذه الشخصية على شاشة التلفزيون".