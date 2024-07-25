الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نصيحة للوالدين... لا تجعلوا أطفالكم يرتدون ملابس سباحة زرقاء على الشاطئ!

منوعات
2024-07-25 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نصيحة للوالدين... لا تجعلوا أطفالكم يرتدون ملابس سباحة زرقاء على الشاطئ!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نصيحة للوالدين... لا تجعلوا أطفالكم يرتدون ملابس سباحة زرقاء على الشاطئ!

خلال فصل الصيف، تستمتع العائلات بإجازة الصيف مع أطفالهم، إلا أن الدكتورة هيلين وول من Oaks Family Practice في مدينة بولتون البريطانية حذرت الآباء من الوقوع في خطأ قد يكون خطيراً.

وبحسب المعلومات، أوضحت الدكتورة وول أن لون ملابس السباحة للأطفال قد يشكل خطراً على سلامتهم عند السباحة في الشواطئ. ونصحت بعدم ارتداء الأطفال لملابس سباحة زرقاء في الماء لتجنب الحوادث مثل "الغرق العرضي".

وأشارت: "لا تتركوا الأطفال دون مراقبة، وألبسوهم ملابس سباحة بألوان زاهية ولكن ليس زرقاء لسهولة رؤيتهم تحت الماء". وأوضحت أن الأطفال الذين يرتدون ألواناً فاقعة مثل الأصفر أو الأحمر يمكن رصدهم بسهولة في حالة الطوارئ.

كما نفت الدكتورة وول الفكرة الشائعة بأن الطفل الغارق سيصرخ طلباً للمساعدة، مشيرةً إلى أن الطفل يمكن أن يغرق بهدوء دون أن يلفت الانتباه. لذلك شددت على أهمية مراقبة الأطفال بشكل دائم أثناء السباحة.

للعائلات التي تخطط للسباحة هذا الصيف، نصحت الدكتورة وول بضرورة اليقظة حتى في المياه الضحلة التي يمكن أن تشكل خطراً على الأطفال. وأكدت أن النصائح يجب أن تطبق حتى على الألعاب القابلة للنفخ في المنزل أو الحديقة.

وأشارت إلى أن الأطفال أكثر عرضة للغرق من البالغين بسبب حجم رئاتهم الصغيرة. وأضافت: "يجب على الآباء توعية أطفالهم بمخاطر المياه. حتى في الأيام الحارة، يمكن أن تكون المياه باردة جداً، مما يؤدي إلى صدمة الماء البارد".

صدمة الماء البارد هي استجابة جسم الإنسان للماء البارد بشكل مفاجئ، والتي رغم أنها تهدف للبقاء على قيد الحياة، إلا أنها قد تشكل خطراً كبيراً وتعرض الشخص للغرق.

آخر الأخبار

منوعات

أطفال

والدين

نصيحة

عدم ارتداء

ملابس سباحة

زرقاء

الشاطئ

المياه

غرق.

كيم كارداشيان في تصريح مفاجئ: "يمكنني أن أحكم بلداً بالكامل"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-26

عاد لتحذير الأطفال من خطورة العاصفة... صاعقة تضرب رجلًا على الشاطئ!

LBCI
منوعات
06:45

رحلة إلى الشاطئ تنتهي باكتشاف مذهل: سيدة تعثر على أقدم رسالة في العالم! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-23

مياه الجنوب : توقف التغذية بالمياه من محطة آبار فخر الدين لاعمال الصيانة

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-22

مياه الجنوب : اعتماد جدول موقت لتوزيع المياه بسبب تعطل مضختين في محطة حارة صيدا الكبرى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:53

كيم كارداشيان في تصريح مفاجئ: "يمكنني أن أحكم بلداً بالكامل"

LBCI
منوعات
06:45

رحلة إلى الشاطئ تنتهي باكتشاف مذهل: سيدة تعثر على أقدم رسالة في العالم! (صور)

LBCI
منوعات
06:44

قبل صعوده على متن الطائرة... هذا ما حصل لسائح في مطار إسبانيا

LBCI
منوعات
04:00

ما السبب وراء عدم ابتسامة الأشخاص في الصور قديما؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-07-15

عملية دهم وتوقيف 4 أشخاص في بلدة بريتال - البقاع على أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار

LBCI
موضة وجمال
2024-07-23

ملكة جمال لبنان سابقة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة خاصة... ولادة طفلها الثاني (صور)

LBCI
صحف اليوم
02:02

مصادر قريبة من جنبلاط لـ"الجمهورية": يعتبر أن مبادرة بري تشكل مخرج الطوارىء

LBCI
أمن وقضاء
07:37

وزارة الدفاع ـ قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

على ضوء دراسة عن تلوث الهواء الناتج عن المولدات... صليبا تناولت المخاطر وكيفية المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

قبل أسبوع من إحتفالية تطويبه... الراعي يزيح الستار عن تمثال البطريرك الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

التطورات في دار الفتوى بين دريان وأبو فاعور

LBCI
أخبار دولية
06:22

ترامب يتهم هاريس بأنها القوة الدافعة وراء سياسات إدارة بايدن

LBCI
أخبار دولية
05:50

بايدن قرر نقل الشعلة إلى جيل جديد

LBCI
أخبار دولية
15:36

نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:05

ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)

LBCI
منوعات
13:21

وفاة طفل بعد ولادته مع وجهين و4 أذرع وأرجل... وصور تُظهر الحالة النادرة (صور)

LBCI
منوعات
13:50

بعد ولادة طفلته... نجوم كرة السلة في زيارة تهنئة لوائل عرقجي (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
07:37

وزارة الدفاع ـ قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط

LBCI
أخبار لبنان
10:46

نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً

LBCI
منوعات
10:25

مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
15:02

هل تريدون خسارة الوزن بسهولة؟ اشربوا هذه الخلطة "السحرية" قبل وجبة الطعام

LBCI
منوعات
16:00

خطأ نتيجته كارثية... سيدة خضعت لفحص طبي بمعدات استُخدمت سابقاً من قبل مريض "السيدا"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More