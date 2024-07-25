يعود للنصف الثاني من القرن التاسع عشر... اكتشاف مذهل في قاع بحر البلطيق!

أعلن غواصون بولنديون الأربعاء أنهم اكتشفوا الأسبوع الفائت قبالة الساحل السويدي على بحر البلطيق حطام سفينة من القرن التاسع عشر مملوء بصناديق الشمبانيا والقطع الخزفية.

وقال رئيس مجموعة "بالتيكتيك" للغوض تومس ستاتخورا لوكالة فرانس برس إن "الحطام مليء بالكامل بصناديق الشمبانيا والمياه المعدنية والخزف".

وأوضح أن المحتويات التي عُثر عليها تضم حوالي مئة زجاجة من الشمبانيا.

وروى ستاتخورا "أغوص منذ 40 عاماً، وأعثر عادة على زجاجة واحدة أو اثنتين... لكن العثور على هذه الكمية في حطام سفينة هو أمر لم يحصل معي إطلاقا مِن قَبل".

وحصل هذا الاكتشاف على بعد حوالى 20 ميلاً بحرياً إلى الجنوب من جزيرة أولاند السويدية، وفقًا للغواصين الذين واصلوا منذ سنوات البحث في قاع بحر البلطيق عن حطام سفن.

وقال ستاتخورا "كنا نكتشف أماكن جديدة بدافع الفضول عندما عثرنا على هذا الحطام".

وأتاح اكتشاف المياه المعدنية في زجاجات طينية محكمة الإغلاق تحديد زمن غرق السفينة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وأبلغ الغواصون السلطات الإقليمية السويدية باكتشافهم، وأشاروا أيضاً إلى أن الشمبانيا لن تُنتشَل في وقت قريب بسبب القيود الإدارية.