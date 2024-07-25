الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"القرى الخالية من الكحول"... ظاهرة تتسع في كازاخستان

منوعات
2024-07-25 | 13:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;القرى الخالية من الكحول&quot;... ظاهرة تتسع في كازاخستان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"القرى الخالية من الكحول"... ظاهرة تتسع في كازاخستان

"القرى الخالية من الكحول"... ظاهرة تتسع في كازاخستان

كاراكودوك هي إحدى البلدات الكازاخستانية التي كانت سبّاقة في حظر المشروبات الكحولية، وهي ظاهرة متنامية في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

فكازاخستان، كالكثير من الجمهوريات السوفياتية السابقة، وأبرزها روسيا، ورثت آفة تتمثل في الإدمان على الكحول، وترغب السلطات الكازاخستانية في حضّ السكان على اتباع "نمط حياة صحي" من خلال تجربة القرى الخالية من الكحول.

والدافع ليس دينياً حيث تُعدّ كازاخستان دولة علمانية، عاشت طوال عقود في ظل الإلحاد السوفياتي.

وقال إيغيريم موكييفا الذي يملك متجر "النزار" في بلدة كاراكودوك النائية التي يبلغ عدد سكانها نحو 650 نسمة لوكالة فرانس برس "إذا كنت تريد أن تشرب، فثمة ماء وعصير وصودا وحليب مخمّر".

وأحصت وزارة الداخلية الكازاخستانية ما لا يقل عن 97 بلدة خالية من الكحول، نصفها في منطقة كاراغاندا الصناعية، حيث تقع كاراكودوك.

وبحسب الصحافة، فإن هذه الظاهرة آخذة في الاتساع، إذ تنضم قرى أخرى إلى الحركة.

ووُلدت المبادرة بفضل جهود السكان ولا علاقة للسلطات العامة رسمياً بالقرار، حسبما أكد ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

ويتولى اقتراح هذه المبادرات عموماً  كبار السن الذين يؤدون دوراً أساسياً في مجتمعات آسيا الوسطى، ويمارسون الرقابة الاجتماعية، ويعملون في كثير من الأحيان كمساعدين للدولة.

وتشيد وسائل الإعلام بتجارب الحظر، مستشهدة بتأكيد السلطات انعدام حالات الانحراف في هذه "القرى النموذجية".

آخر الأخبار

منوعات

الخالية

الكحول"...

ظاهرة

كازاخستان

LBCI التالي
ما السبب وراء عدم ابتسامة الأشخاص في الصور قديما؟ (فيديو)
خطأ نتيجته كارثية... سيدة خضعت لفحص طبي بمعدات استُخدمت سابقاً من قبل مريض "السيدا"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-11

المقاومة الإسلامية:‏ قصف مستعمرة "كفر بلوم" بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية وخصوصًا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين

LBCI
منوعات
2024-05-30

"التسوق أثناء النوم"... ظاهرة صحية نادرة كانت عواقبها وخيمة على إحدى النساء!

LBCI
منوعات
2024-05-15

"التوأم العنكبوتي"... ظاهرة نادرة للغاية يعاني منها شقيقان وهذه تفاصيلها! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-15

تظاهرة لـ "تجمع دولة لبنان الكبير" للمطالبة بانتخاب رئيس وعودة النازحين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:14

امرأة ترصد مخلوقا غريبا في نهر لندن... هكذا بدا المشهد! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:05

أُُصيبت بمرضين نادرين في العام نفسه... وهذا ما قام به الأطباء لإنقاذ حياتها!

LBCI
منوعات
13:50

عثروا عليها "نائمة" في غرفة الطوارئ... مصير كارثي كان بانتظار أم أربعينية!

LBCI
منوعات
13:35

يعود للنصف الثاني من القرن التاسع عشر... اكتشاف مذهل في قاع بحر البلطيق!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

جعجع: ثلاثية بري الجديدة لانتخاب رئيس تعني تطيير الانتخابات الرئاسية

LBCI
منوعات
06:59

نصيحة للوالدين... لا تجعلوا أطفالكم يرتدون ملابس سباحة زرقاء على الشاطئ!

LBCI
أخبار دولية
17:25

واشنطن تحضّ إسرائيل على تمديد تعاونها مع المصارف الفلسطينية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:30

اكتشاف مذهل... العلماء يعثرون على "كنز ثمين" في كوكب عطارد!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قبل انطلاق الأولمبياد... خيبة أمل سياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

اجواء البعثة اللبنانية من باريس قبل يوم من انطلاق الالعاب الاولمبية

LBCI
أخبار دولية
13:22

نتنياهو في الكونغرس.. ترحيب في الداخل ورفض في الخارج

LBCI
أخبار دولية
13:19

بايدن ونتنياهو والبيت الأبيض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:37

وزارة الدفاع ـ قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط

LBCI
فنّ
03:41

معجبة تقتحم المسرح خلال حفل جوزيف عطيّة: شاهدوا رد فعله المذهل! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:00

"تقبري قلبي يا بابا"... لقاء مؤثر يجمع طوني عيسى بابنته بعد عودته من السفر! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:59

نصيحة للوالدين... لا تجعلوا أطفالكم يرتدون ملابس سباحة زرقاء على الشاطئ!

LBCI
أخبار دولية
10:06

قائد سلاح الجو الإسرائيليّ: الهجوم الذي استهدف الحوثيين كان موجهًا للشرق الأوسط أيضًا لـ"حزب الله"

LBCI
منوعات
04:00

ما السبب وراء عدم ابتسامة الأشخاص في الصور قديما؟ (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:16

درجات الحرارة تلامس الـ35 في اليومين المقبلين

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف 25/07/2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More