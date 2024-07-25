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أُُصيبت بمرضين نادرين في العام نفسه... وهذا ما قام به الأطباء لإنقاذ حياتها!

أُصيبت بمرضين نادرين في العام نفسه... وهذا ما قام به الأطباء لإنقاذ حياتها!







وفي التفاصيل، كانت الأربعينية هايلي شو ملتزمة بأسلوب حياة نشيط وصحي، لكن حياتها تغيرت عندما أُصيبت بسرطان الرحم الذي يصيب عادةً النساء السبعينيات، ولكن بعد ستة أسابيع فقط، تلقت المرأة خبرا مفجعا ثانيا إذ قيل لها إنها مصابة بسرطان الدم في عظامها والخلايا.



وأُجبرت الأم على القيام بعملية استئصال الرحم لإزالة السرطان بينما خضعت لجولة واحدة من العلاج الكيميائي لمعالجة سرطان الدم في وقت لاحق.



وأدى استئصال الرحم الكامل لهايلي إلى إزالة الرحم وعنقه، المبيضين وقناتي فالوب بالكامل.



وفي هذا السياق، ستحتاج هايلي إلى إجراء خزعة إضافية لتحديد مدى نمو الخلايا وما إذا كانت بحاجة إلى الخضوع للمزيد من جلسات العلاج الكيميائي.



وبالنسبة لسرطان الرحم، هايلي بحاجة إلى إجراء فحوصات منتظمة لمثانتها لمدة ستة أشهر لمعرفة ما إذا كانت الأورام الحميدة ستعود أم لا.



تم تشخيص إصابة أم عازبة بنوعين نادرين من السرطان خلال مدة زمنية قصيرة إذ لم يتجاوز الفارق بينهما 6 أسابيع، الأمر الذي استدعى إزالة ستة أعضاء لإنقاذ حياتها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كانت الأربعينية هايلي شو ملتزمة بأسلوب حياة نشيط وصحي، لكن حياتها تغيرت عندما أُصيبت بسرطان الرحم الذي يصيب عادةً النساء السبعينيات، ولكن بعد ستة أسابيع فقط، تلقت المرأة خبرا مفجعا ثانيا إذ قيل لها إنها مصابة بسرطان الدم في عظامها والخلايا.وأُجبرت الأم على القيام بعملية استئصال الرحم لإزالة السرطان بينما خضعت لجولة واحدة من العلاج الكيميائي لمعالجة سرطان الدم في وقت لاحق.وأدى استئصال الرحم الكامل لهايلي إلى إزالة الرحم وعنقه، المبيضين وقناتي فالوب بالكامل.وفي هذا السياق، ستحتاج هايلي إلى إجراء خزعة إضافية لتحديد مدى نمو الخلايا وما إذا كانت بحاجة إلى الخضوع للمزيد من جلسات العلاج الكيميائي.وبالنسبة لسرطان الرحم، هايلي بحاجة إلى إجراء فحوصات منتظمة لمثانتها لمدة ستة أشهر لمعرفة ما إذا كانت الأورام الحميدة ستعود أم لا.