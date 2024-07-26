الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
32
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
32
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أجواء صيفيّة ترفيهية مميّزة بانتظاركم مع OMT Summer In Action في فاريا _ شبروح!
منوعات
2024-07-26 | 03:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أجواء صيفيّة ترفيهية مميّزة بانتظاركم مع OMT Summer In Action في فاريا _ شبروح!
أجواء صيفيّة ترفيهية مميّزة بانتظاركم مع OMT Summer In Action في فاريا _ شبروح!
عالمٌ من المرح والترفيه ينتظركم في مهرجان OMT Summer In Action، من تنظيم In Action Events، بالشراكة مع OMT وLBCI وبالتعاون مع بلدية فاريا، من ٣١ تمّوز ولغاية ٢٥ آب، على مساحة ٣٠،٠٠٠ متر مربّع في فاريا – شبروح.
استعدّوا لتجربة استثنائية تجمع بين سوق الأكل ومتعة التسوّق، والترفيه ضمن مجموعة متنوّعة من الأنشطة الصيفية، بما في ذلك المسابح والألعاب المائية المصممّة لكافّة الأعمار. كما يمكنكم التمتّع بغروب الشمس والتخييم في أماكن مجهزّة والسهر تحت سماء فاريا – شبروح.
ناطرينكن مع العيلة والأصحاب وتأكّدوا من تنزيل تطبيق OMT Pay وتفعيل محفظة OMT Pay الرقمية!
آخر الأخبار
منوعات
صيفيّة
ترفيهية
مميّزة
بانتظاركم
Summer
Action
فاريا
شبروح!
التالي
"أكبر مشجعة للأولمبياد"... أميركية تلفت الأنظار في باريس وهذه قصتها المذهلة!
امرأة ترصد مخلوقا غريبا في نهر لندن... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-28
سينتيا خليفة بالمايوه في إيبيزا... أجواء صيفيّة بإمتياز (صور)
فنّ
2024-06-28
سينتيا خليفة بالمايوه في إيبيزا... أجواء صيفيّة بإمتياز (صور)
0
آخر الأخبار
2024-07-23
الوكالة الوطنية: خرق لجدار الصوت على دفعتين في أجواء النبطية وإقليم التفاح
آخر الأخبار
2024-07-23
الوكالة الوطنية: خرق لجدار الصوت على دفعتين في أجواء النبطية وإقليم التفاح
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-23
أجواء العاصمة الفرنسية قبل أيام قليلة من انطلاق أولمبياد باريس ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-23
أجواء العاصمة الفرنسية قبل أيام قليلة من انطلاق أولمبياد باريس ٢٠٢٤
0
موضة وجمال
2024-07-23
إطلالة جذابة وحمراء على متن قارب... كيندال جينير تستمتع بالأجواء الصيفية! (صور)
موضة وجمال
2024-07-23
إطلالة جذابة وحمراء على متن قارب... كيندال جينير تستمتع بالأجواء الصيفية! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:03
في أول رد لها على تصريحاته... هذا ما قالته ابنة إيلون ماسك العابرة جنسيا! (فيديو)
منوعات
05:03
في أول رد لها على تصريحاته... هذا ما قالته ابنة إيلون ماسك العابرة جنسيا! (فيديو)
0
منوعات
04:33
"أكبر مشجعة للأولمبياد"... أميركية تلفت الأنظار في باريس وهذه قصتها المذهلة!
منوعات
04:33
"أكبر مشجعة للأولمبياد"... أميركية تلفت الأنظار في باريس وهذه قصتها المذهلة!
0
منوعات
15:14
امرأة ترصد مخلوقا غريبا في نهر لندن... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
منوعات
15:14
امرأة ترصد مخلوقا غريبا في نهر لندن... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
0
منوعات
15:05
أُُصيبت بمرضين نادرين في العام نفسه... وهذا ما قام به الأطباء لإنقاذ حياتها!
منوعات
15:05
أُُصيبت بمرضين نادرين في العام نفسه... وهذا ما قام به الأطباء لإنقاذ حياتها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-23
البابا يعيّن المونسنيور كريستوف زخيا القسيس سفيرًا رسوليًا إلى اليمن وشبه الجزيرة العربية
أخبار لبنان
2024-07-23
البابا يعيّن المونسنيور كريستوف زخيا القسيس سفيرًا رسوليًا إلى اليمن وشبه الجزيرة العربية
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-17
لليوم الثاني على التوالي اللجنة الخماسية تتابع مباحثاتها
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-17
لليوم الثاني على التوالي اللجنة الخماسية تتابع مباحثاتها
0
آخر الأخبار
2024-03-23
وكالة نقلا عن الكرملين: مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي يبلغ بوتين باعتقال 11 مشتبه به بعد هجوم قرب موسكو منهم 4 ضالعين على نحو مباشر
آخر الأخبار
2024-03-23
وكالة نقلا عن الكرملين: مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي يبلغ بوتين باعتقال 11 مشتبه به بعد هجوم قرب موسكو منهم 4 ضالعين على نحو مباشر
0
أخبار لبنان
2024-07-24
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
أخبار لبنان
2024-07-24
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبل انطلاق الأولمبياد... خيبة أمل سياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبل انطلاق الأولمبياد... خيبة أمل سياحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
اجواء البعثة اللبنانية من باريس قبل يوم من انطلاق الالعاب الاولمبية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
اجواء البعثة اللبنانية من باريس قبل يوم من انطلاق الالعاب الاولمبية
0
أخبار دولية
13:22
نتنياهو في الكونغرس.. ترحيب في الداخل ورفض في الخارج
أخبار دولية
13:22
نتنياهو في الكونغرس.. ترحيب في الداخل ورفض في الخارج
0
أخبار دولية
13:19
بايدن ونتنياهو والبيت الأبيض
أخبار دولية
13:19
بايدن ونتنياهو والبيت الأبيض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:37
وزارة الدفاع ـ قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط
أمن وقضاء
07:37
وزارة الدفاع ـ قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط
2
خبر عاجل
06:17
بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية
خبر عاجل
06:17
بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية
3
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
منوعات
06:59
نصيحة للوالدين... لا تجعلوا أطفالكم يرتدون ملابس سباحة زرقاء على الشاطئ!
منوعات
06:59
نصيحة للوالدين... لا تجعلوا أطفالكم يرتدون ملابس سباحة زرقاء على الشاطئ!
5
أخبار دولية
10:06
قائد سلاح الجو الإسرائيليّ: الهجوم الذي استهدف الحوثيين كان موجهًا للشرق الأوسط أيضًا لـ"حزب الله"
أخبار دولية
10:06
قائد سلاح الجو الإسرائيليّ: الهجوم الذي استهدف الحوثيين كان موجهًا للشرق الأوسط أيضًا لـ"حزب الله"
6
علوم وتكنولوجيا
10:30
اكتشاف مذهل... العلماء يعثرون على "كنز ثمين" في كوكب عطارد!
علوم وتكنولوجيا
10:30
اكتشاف مذهل... العلماء يعثرون على "كنز ثمين" في كوكب عطارد!
7
آخر الأخبار
15:53
المقاومة الإسلامية: اطلاق صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية اسرائيلية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب
آخر الأخبار
15:53
المقاومة الإسلامية: اطلاق صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية اسرائيلية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب
8
آخر الأخبار
17:03
أكسيوس عن مصادر: نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار خلال يومين
آخر الأخبار
17:03
أكسيوس عن مصادر: نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار خلال يومين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More