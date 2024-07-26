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في أول رد لها على تصريحاته... هذا ما قالته ابنة إيلون ماسك العابرة جنسيا! (فيديو)

في أول رد لها على تصريحاته... هذا ما قالته ابنة إيلون ماسك العابرة جنسيا! (فيديو)







وفي التفاصيل، نشرت فيفيان ويلسون على تطبيق ثريدز التابع لمنصة "إكس"، ردًا على التعليقات التي أدلى بها والدها خلال مقابلة له في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وردت ويلسون الخميس على تغريدة لوالدها زعم فيها أنها ولدت "مثلية الجنس ومصابة بالتوحد الطفيف"، قائلة: "هناك الكثير من الأمور التي أريد فضحها، لكنني سأبدأ بما أجده مسليا كتغريدة "التوحد".



ونفت ويلسون كافة الأقاويل التي عبّر عنها إيلون ماسك مشيرة إلى أنها "كاذبة تمامًا ولم يحدث أي منها" وكتبت أنها لم تحب المسرحيات الموسيقية أو المسرح أبدًا وردت أيضًا على تصريحاته بشأن اختيارها ملابسه.



وأضافت ويلسون أن والدها قام بتأليف هذه الادعاءات لأنه لم يكن قريبا منها عندما كانت طفلة، وكشفت أنه كان يقوم بمضايقتها بسبب "أنوثتها ومثليتها الجنسية".



وأضافت فيفيان أيضًا أنه مُعترف بها كامرأة بشكل رسمي في ولاية كاليفورنيا ووالدها "مصمم على التدخل والتحقق بشكل دائم".



وفي مقطع فيديو منفصل، قالت فيفيان إنها بخير وأنها ستصوغ ردًا مفصّلا على والدها، وفق ما نقل موقع " شاركت ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسياً ردًا لاذعًا على ادعاءات والدها التي أطلقها في وقت سابق من هذا الأسبوع عن "تعرضه للخداع" من قبل "فيروس العقل المستيقظ" للسماح لها بالتحول جنسيا.وفي التفاصيل، نشرت فيفيان ويلسون على تطبيق ثريدز التابع لمنصة "إكس"، ردًا على التعليقات التي أدلى بها والدها خلال مقابلة له في وقت سابق من هذا الأسبوع.وردت ويلسون الخميس على تغريدة لوالدها زعم فيها أنها ولدت "مثلية الجنس ومصابة بالتوحد الطفيف"، قائلة: "هناك الكثير من الأمور التي أريد فضحها، لكنني سأبدأ بما أجده مسليا كتغريدة "التوحد".ونفت ويلسون كافة الأقاويل التي عبّر عنها إيلون ماسك مشيرة إلى أنها "كاذبة تمامًا ولم يحدث أي منها" وكتبت أنها لم تحب المسرحيات الموسيقية أو المسرح أبدًا وردت أيضًا على تصريحاته بشأن اختيارها ملابسه.وأضافت ويلسون أن والدها قام بتأليف هذه الادعاءات لأنه لم يكن قريبا منها عندما كانت طفلة، وكشفت أنه كان يقوم بمضايقتها بسبب "أنوثتها ومثليتها الجنسية".وأضافت فيفيان أيضًا أنه مُعترف بها كامرأة بشكل رسمي في ولاية كاليفورنيا ووالدها "مصمم على التدخل والتحقق بشكل دائم".وفي مقطع فيديو منفصل، قالت فيفيان إنها بخير وأنها ستصوغ ردًا مفصّلا على والدها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.