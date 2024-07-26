الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
30
o
الجنوب
32
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
30
o
الجنوب
32
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد تعرضه لحادث خطير... مراهق يستيقظ بأعجوبة من غيبوبته: ما قاله مفجع!
منوعات
2024-07-26 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد تعرضه لحادث خطير... مراهق يستيقظ بأعجوبة من غيبوبته: ما قاله مفجع!
بعد تعرضه لحادث خطير... مراهق يستيقظ بأعجوبة من غيبوبته: هذا ما قاله لأمه!
تمكّن مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً من التحدث للمرة الأولى بعد إصابته بأضرار بالغة في الدماغ نتيجة انقلابه من الرصيف في 23 حزيران الفائت.
وفي التفاصيل، حاول جاك دولان القفز في الماء أمام حبيبته لكنه سقط ودخل في غيبوبة لأسابيع.
ونُقل جاك إلى مستشفى في لندن حيث أظهرت الفحوصات عدم وجود نشاط في الدماغ، وتم وضعه على أجهزة الرعاية.
ونشرت عائلة جاك مؤخراً صوراً له بعدما بدأ بالتحسن، وقال ديفيد دولان، زوج والدته: "إنه يحرك ذراعيه، ويهز أصابع قدميه، ويتواصل بالعين، وقال لأمه ساعديني".
وأطلقت العائلة حملة لجمع التبرعات لعلاج جاك، كما ستتخلى والدته عن وظيفتها لرعايته.
وعانى جاك منذ وقوع الحادث من مشاكل في القلب ونوبات صرع بالإضافة إلى التهاب في الصدر وانهيار الرئتين، لكنه تمكن من محاربة العدوى الصدرية التي أصيب بها من دون أي تدخل طبي.
وقال دولان أيضاً: "مع وجود بقع على دماغه، فمن المحتمل أن يصاب جاك بسكتة دماغية في مرحلة ما وقد عانى من سكتتين قلبيتين".
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
تعرضه
لحادث
خطير...
مراهق
يستيقظ
بأعجوبة
غيبوبته:
مفجع!
التالي
أجواء صيفيّة ترفيهية مميّزة بانتظاركم مع OMT Summer In Action في فاريا _ شبروح!
امرأة ترصد مخلوقا غريبا في نهر لندن... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-08
حذار القفزات الخطيرة في البحر... هذا ما حصل لمراهق أثناء اللّهو مع أصدقائه (فيديو)
منوعات
2024-07-08
حذار القفزات الخطيرة في البحر... هذا ما حصل لمراهق أثناء اللّهو مع أصدقائه (فيديو)
0
رياضة
2024-07-06
بعد تعرضه للانتقادات... برناردو سيلفا يدافع عن رونالدو: هذا ما قاله!
رياضة
2024-07-06
بعد تعرضه للانتقادات... برناردو سيلفا يدافع عن رونالدو: هذا ما قاله!
0
منوعات
2024-06-24
بعد تعرضها لحادث... شقيقة الملك تشارلز تتعرّض لارتجاج في الدماغ: هذه تفاصيل حالتها الصحية!
منوعات
2024-06-24
بعد تعرضها لحادث... شقيقة الملك تشارلز تتعرّض لارتجاج في الدماغ: هذه تفاصيل حالتها الصحية!
0
منوعات
2024-06-18
"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!
منوعات
2024-06-18
"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:51
إدراج جزر الماركيز على قائمة اليونسكو للتراث العالمي
منوعات
11:51
إدراج جزر الماركيز على قائمة اليونسكو للتراث العالمي
0
منوعات
11:35
يستدرج الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا... ما أقدم عليه المتّهم بعد اعترافه لم يكن في الحسبان! (فيديو)
منوعات
11:35
يستدرج الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا... ما أقدم عليه المتّهم بعد اعترافه لم يكن في الحسبان! (فيديو)
0
منوعات
11:20
في لحظة مرعبة... سيدة تتعرض للسرقة أمام أطفالها وفيديو يوثق اللحظة!
منوعات
11:20
في لحظة مرعبة... سيدة تتعرض للسرقة أمام أطفالها وفيديو يوثق اللحظة!
0
منوعات
10:35
دخلت في غيبوبة طبية للتغلب على مرضها... ما حصل مع هذه الشابة عند استيقاظها صدمها! (فيديو)
منوعات
10:35
دخلت في غيبوبة طبية للتغلب على مرضها... ما حصل مع هذه الشابة عند استيقاظها صدمها! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر
0
أخبار دولية
05:38
أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض
أخبار دولية
05:38
أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض
0
منوعات
2024-07-23
بعد خروجها من الحانة...سيدة تتعرض لحادث غريب: سقطت في حفرة وهذه النتيجة!
منوعات
2024-07-23
بعد خروجها من الحانة...سيدة تتعرض لحادث غريب: سقطت في حفرة وهذه النتيجة!
0
أخبار دولية
2024-07-25
تعليق الملاحة في مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين من أنصار البيئة المدرج
أخبار دولية
2024-07-25
تعليق الملاحة في مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين من أنصار البيئة المدرج
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:47
الأعين تترقب افتتاح الألعاب الألمبية مساءً..
أخبار دولية
07:47
الأعين تترقب افتتاح الألعاب الألمبية مساءً..
0
أخبار دولية
05:38
أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض
أخبار دولية
05:38
أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض
0
أخبار دولية
00:23
هاريس: لن أصمت إزاء المعاناة في غزة
أخبار دولية
00:23
هاريس: لن أصمت إزاء المعاناة في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبل انطلاق الأولمبياد... خيبة أمل سياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبل انطلاق الأولمبياد... خيبة أمل سياحية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:17
بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية
خبر عاجل
06:17
بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية
2
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
10:56
أربع وعشرون ساعة تفصلنا عن أضخم وأهم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان... تابعوه غدًا مباشرةً عبر شاشة الـLBCI والموقع الإلكترونيّ
خبر عاجل
10:56
أربع وعشرون ساعة تفصلنا عن أضخم وأهم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان... تابعوه غدًا مباشرةً عبر شاشة الـLBCI والموقع الإلكترونيّ
4
حال الطقس
01:46
احتمال تساقط رذاذ بين بعد ظهر الجمعة والسبت... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:46
احتمال تساقط رذاذ بين بعد ظهر الجمعة والسبت... اليكم تفاصيل الطقس
5
آخر الأخبار
15:53
المقاومة الإسلامية: اطلاق صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية اسرائيلية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب
آخر الأخبار
15:53
المقاومة الإسلامية: اطلاق صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية اسرائيلية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب
6
منوعات
05:03
في أول رد لها على تصريحاته... هذا ما قالته ابنة إيلون ماسك العابرة جنسيا! (فيديو)
منوعات
05:03
في أول رد لها على تصريحاته... هذا ما قالته ابنة إيلون ماسك العابرة جنسيا! (فيديو)
7
فنّ
04:20
ميريام فارس تستمتع بإجازتها مع عائلتها... هكذا لفتت الأنظار بإطلالتها الصيفية! (صور)
فنّ
04:20
ميريام فارس تستمتع بإجازتها مع عائلتها... هكذا لفتت الأنظار بإطلالتها الصيفية! (صور)
8
أخبار دولية
02:55
هجوم كبير على شبكة السكك الحديد الفرنسية يتسبب باضطرابات
أخبار دولية
02:55
هجوم كبير على شبكة السكك الحديد الفرنسية يتسبب باضطرابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More