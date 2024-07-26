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في لحظة مرعبة... سيدة تتعرض للسرقة أمام أطفالها وفيديو يوثق اللحظة!
منوعات
2024-07-26 | 11:20
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في لحظة مرعبة... سيدة تتعرض للسرقة أمام أطفالها وفيديو يوثق اللحظة!
في لحظة مرعبة... سيدة تتعرض للسرقة أمام أطفالها وفيديو يوثق اللحظة!
تعرضت سيدة للسرقة من قبل عصابة سحبت ساعة يد فاخرة كانت ترتديها بالقوة من معصمها أمام أطفالها.
وكانت الضحية ترتدي ساعة "ريتشارد ميل" عندما اقتربت منها مجموعة من 3 رجال خارج محطة سانت بانكراس الدولية في المملكة المتحدة يوم الأحد 21 تموز الساعة 10.47 مساءً.
وقالت الشرطة إن الرجال دفعوا المرأة أرضاً وسحبوا ساعتها بينما كان أطفالها ينظرون إليها بذعر، ثم لاذوا بالفرار.
وقال الرقيب ماكس بنينغتون، من فريق التحقيقات المحلية في وسط الشمال في شرطة العاصمة: "كانت هذه محنة مرعبة للضحية وأطفالها، وسنلتزم بالعثور على الجناة".
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