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إدراج جزر الماركيز على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

منوعات
2024-07-26 | 11:51
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إدراج جزر الماركيز على قائمة اليونسكو للتراث العالمي
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إدراج جزر الماركيز على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

إدراج جزر الماركيز على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  "اليونيسكو" إدراج جزر الماركيز، إحدى الأرخبيلات الخمسة التابعة لبولينيزيا الفرنسية، في قائمة التراث العالمي اليوم الجمعة.

وأعلنت المنظمة التي تجتمع لجنتها للتراث العالمي حاليا في نيودلهي عملية "إدراج جديد على قائمة التراث العالمي لليونسكو: تي هينوا ايناتا-جزر الماركيز، في فرنسا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

واعتبرت المنظمة على موقعها أن "هذا الموقع المختلط المتسلسل في جنوب المحيط الهادئ يقع شاهداً استثنائياً على استيطان الحضارة البشرية في أراضي خليج الماركيز بعدما وصلت إليها بحراً بحدود العام 1000 ميلادياً، وأخذت بالازدهار بين القرنَين العاشر والتاسع عشر على هذه الجزر المعزولة".

وأضافت "تمثل هذه الجزر أيضاً موطناً لتنوع بيولوجيّ يضم نظماً بيئية بحرية وبريّة لا غنى عنها وحوفظ عليها بصورة استثنائية ويُعتبر الأرخبيل مركزاً رئيسياً للتوطن ويؤوي نباتات نادرة ومتنوعة، ويحتضن مجموعة متنوعة من الأنواع البحرية الرمزية، كما أنه موطنٌ لأحد أكثر تجمعات الطيور البحرية تنوعاً في جنوب المحيط الهادئ".

وتابعت "تعتبر المياه الماركيزية بمنأى نوعاً ما عن الاستغلال البشري، الأمر الذي يجعل منها واحدة من آخر المناطق البرية البحرية في العالم. ويوجد في الموقع أيضاً مواقع أثرية مثل الهياكل الحجرية الضخمة والمنحوتات الصخرية والنقوش".
 

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