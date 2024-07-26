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يستدرج الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا... ما أقدم عليه المتّهم بعد اعترافه لم يكن في الحسبان! (فيديو)

يستدرج الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا... ما أقدم عليه المتّهم بعد اعترافه لم يكن في الحسبان! (فيديو)





وفي التفاصيل، شوهد دونالد ليتشر الستيني وهو يروي لأليكس روزن تفاصيل دقيقة حول كيفية استدراجه الأطفال بعد أن أقنعه الأخير بالاعتراف بأفعاله.



وفي هذا السياق، اتصل روزن بالشرطة، ولكن قبل أن يتم احتجاز ليتشر، عاد إلى منزله وأطلق النار على رأسه، وفق ما نقل موقع "



وكان قد وثق فريق عمل روزن ما حدث بعد ذلك وظهرت الشرطة وهي تحاول الدخول إلى المنزل.



وقال روزن خلال التحقيق معه، إنه تواصل مع ليتشر عبر تطبيق المراسلة تيليغرام، حيث طلب الرجل مجموعة من الصور العارية كونه كان يعتقد أن الحساب تابع لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا. أقدم رجل متهم بالاعتداء الجنسي على الانتحار بعد لحظات من اعترافه بمشاهدة صور إباحية للأطفال في حديث مع مقدّم برنامج "Predator Poachers" الذي قام بمواجهته.وفي التفاصيل، شوهد دونالد ليتشر الستيني وهو يروي لأليكس روزن تفاصيل دقيقة حول كيفية استدراجه الأطفال بعد أن أقنعه الأخير بالاعتراف بأفعاله.وفي هذا السياق، اتصل روزن بالشرطة، ولكن قبل أن يتم احتجاز ليتشر، عاد إلى منزله وأطلق النار على رأسه، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وكان قد وثق فريق عمل روزن ما حدث بعد ذلك وظهرت الشرطة وهي تحاول الدخول إلى المنزل.وقال روزن خلال التحقيق معه، إنه تواصل مع ليتشر عبر تطبيق المراسلة تيليغرام، حيث طلب الرجل مجموعة من الصور العارية كونه كان يعتقد أن الحساب تابع لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا.