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حذف فيديو افتتاح أولمبياد باريس 2024 الرسمي... والأسباب لا تزال مجهولة (صورة)

منوعات
2024-07-28 | 06:29
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حذف فيديو افتتاح أولمبياد باريس 2024 الرسمي... والأسباب لا تزال مجهولة (صورة)
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حذف فيديو افتتاح أولمبياد باريس 2024 الرسمي... والأسباب لا تزال مجهولة (صورة)

يبدو أن الفيديو الرسمي لحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 قد تم حذفه من حساب الأولمبياد مع تزايد رد الفعل العنيف من المشاهدين وتدفق المشجعين للإشادة بعرض لندن 2012، الذي لا يزال متاحًا على الإنترنت.

وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لقطة شاشة من الفيديو، والتي أظهرت شاشة فارغة مع تسمية توضيحية تقول "هذا الفيديو غير متوفر".

وتجدر الإشارة إلى أن العرض لا يبدو موجودًا على قناة الأولمبياد على YouTube، رغم توفر التغطية السابقة واللاحقة للحفل. بالمقابل، يمكن العثور على النسخ الكاملة من احتفالات لندن 2012 وريو 2016 وبكين 2022 وناغانو 1998.

لم تقدم اللجنة الأولمبية الدولية ولا المنظمون في باريس أي تفسير لغياب الفيديو، رغم محاولة الاتصال بهما للتعليق.

والجدير بالذكر أن الحفل قد وصف بأنه "الأسوأ على الإطلاق"، وأثار جدلًا واسعًا بسبب الظروف الجوية السيئة التي رافقته.

 

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