بسبب الموسم السياحي... دعوة للسكان للبقاء في منازلهم بجزيرة سانتوريني

طلب أحد أعضاء مجلس سانتوريني من السكان البقاء في منازلهم نظراً لتدفق عدد قياسي من السياح إلى الجزيرة اليونانية.

ووجه المستشار بانوس كافالاريس، عبر منشور على فيسبوك تم حذفه لاحقاً، دعوة للسكان للبقاء في منازلهم وتجنب حشود السياح المتوقع وصولهم خلال ذروة موسم العطلات.

وقال كافالاريس في المنشور: "هناك يوم صعب آخر لمدينتنا وجزيرتنا مع وصول 17 ألف زائر من السفن السياحية في اليوم الواحد. نطلب منكم تقليل تحركاتكم قدر الإمكان"، الأمر الّذي أثار غضب السكان المحليين بسرعة.

وانتقد العديد من السكان طلب عضو المجلس، حيث علق أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "يطلب رسميًا من السكان المحليين أن يحبسوا أنفسهم في منازلهم، حتى يتمكن السائحون من التجول بحرية. رائع."

وبالتالي، ذكرت صحيفة LIFO اليونانية الشهيرة أن إعلان كافالاريس، رغم أنه جاء "بحسن النية"، إلا أن الوضع في سانتوريني بخصوص عدد السياح قد أصبح خارج السيطرة.

وتظهر الصور الحديثة من الجزيرة الخلابة هذا الأسبوع حشوداً من السياح يصطفون في الممرات الضيقة بين المباني البيضاء ذات القباب الزرقاء البحرية للحصول على أفضل الصور للعطلات.