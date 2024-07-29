مشهد مرعب في أحد الشوارع العراقية... أطلق النار على أفراد عائلته والمارة والسبب صادم! (فيديو)

(محتوى حساس)
مجزرة في محافظة الأنبار العراقية بعد قيام شخص دون سبب معروف بأخذ سلاح رشاش وإطلاق الرصاص على الناس في الشوارع وداخل المحلات أيضاً.
حتى الآن وصل ضحاياه إلى 8وفيات بينهم نساء والعديد من الجرحى.
آخر الأخبار تقول بأن الأمن تمكنوا من القبض عليه.pic.twitter.com/p13SqUP9qf
— إياد الحمود (@Eyaaaad) July 28, 2024
(محتوى حساس)
مجزرة في محافظة الأنبار العراقية بعد قيام شخص دون سبب معروف بأخذ سلاح رشاش وإطلاق الرصاص على الناس في الشوارع وداخل المحلات أيضاً.
حتى الآن وصل ضحاياه إلى 8وفيات بينهم نساء والعديد من الجرحى.
آخر الأخبار تقول بأن الأمن تمكنوا من القبض عليه.pic.twitter.com/p13SqUP9qf