مشهد مرعب في أحد الشوارع العراقية... أطلق النار على أفراد عائلته والمارة والسبب صادم! (فيديو)

مشهد مرعب في أحد الشوارع العراقية... أطلق النار على أفراد عائلته والمارة والسبب صادم! (فيديو)





قُتل 8 أشخاص بطريقة مروعة إثر وقوع جريمة مرعبة في العراق، حيث أطلق رجل النار عليهم فجأة في منطقة العنكور شرقي محافظة الأنبار.



وفي التفاصيل، وثق أحد مقاطع الفيديو لحظة قيام شخص مسلح بإطلاق النار على رجلين عندما كان أحدهما جالسًا على الرصيف، ونجح الشخص الآخر في الهروب.



ودخل المجرم وبحوزته رشاش محلًا تجاريا في المنطقة حيث أطلق النار بشكل عشوائي على 4 زبائن.



ووفق المصادر الأمنية، قام الرجل بإطلاق النار على زوجته، والديها، شقيقتيها، صاحب الأسواق قرب المنزل واثنين من المارة، مستخدما سلاحا من نوع "كلاشينكوف".



وفي هذا السياق، أشارت المصادر الأمنية المطلعة إلى أن سبب المشكلة هو محاولة أهل زوجته إعادتها إلى منزل العائلة بسبب إدمان المتهم على المخدرات والكحول.



ويُذكر أن زوجة المتهم هي ابنة عمه في الأساس، كما أنه تم إلقاء القبض على الرجل.