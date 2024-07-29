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ظن أنه فاز بثروة هائلة... خطأ فادح أدى الى خسارته الملايين!

منوعات
2024-07-29 | 08:50
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ظن أنه فاز بثروة هائلة... خطأ فادح أدى الى خسارته الملايين!
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ظن أنه فاز بثروة هائلة... خطأ فادح أدى الى خسارته الملايين!

ظن أنه فاز بثروة هائلة... خطأ فادح أدى الى خسارته الملايين!

ظن رجل أنه فاز بثروة قدرها 11 مليون جنيه إسترليني بعد مشاركته في سحب اليانصيب ولكنه انصدم عند اكتشافه الخطأ الفادح الذي ارتكبه، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني. 

وفي التفاصيل، كان مارك فليتشر، البالغ من العمر 49 عامًا، يشعر بسعادة غامرة عندما اكتشف أن أرقامه الستة كانت مطابقة بشكل صحيح.

وأكّد تطبيق اليانصيب جائزته النقدية الضخمة عندما أشار إلى "التطابق الفائز" بين الأرقام المسحوبة وأرقام السيد فليتشر، والتي تم تمييزها باللون الأحمر على الشاشة.

وبعد اعتقاده بأنه فاز بالمبلغ الضخم، اتصل فليتشر بالشركة ليعلم حينها أنه خسر الجائزة لأنه أخطأ في قراءة معلومات مهمة.
 
واتضح أن فليتشر كان ينظر إلى التذكرة التي تحمل الأرقام الفائزة، وليس تلك التي اشتراها في الأصل.

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