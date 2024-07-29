جعلها مميزة بين الحلويات الوطنية والدولية... العالم يودّع مخترع "التيراميسو": إليكم قصّته!

توفي روبرتو "لولي" لينغوانوتو، طاهي المعجنات الإيطالي الذي يعتقد أنه اخترع حلوى التيراميسو الشهيرة، يوم الأحد الفائت عن عمر يناهز 81 عامًا بعد معركة طويلة مع مرض غير محدد.وابتكر لينغوانوتو المطبخ الكلاسيكي في أوائل السبعينيات أثناء عمله في مطعم Alle Beccherie الشهير في تريفيزو بشمال إيطاليا.وبالعودة إلى حلوى التراميسو، تقول القصّة الأصلية إن لينغوانوتو أسقط جبنة المسكربون عن طريق الخطأ في وعاء من السكر والبيض.وأتقن لينغوانوتو وقفاً للسكان المحليين، وصفة هذه الحلوى المميزة بنكهة القهوة بمساعدة ألبا دي بيللو كامبيول، زوجة مالك المطعم الذي عمل فيه.وزعمت القصة أن كامبيول أضافت أصابع البكسويت الطويلة (Lady Fingers) المنقوعة في قهوة الإسبريسو إلى الوصفة.وقال الصحفي جيجي بادوفاني، الذي أصبح صديق لينغوانوتو المقرب وشارك في تأليف كتاب "تيراميسو" مع زوجته كلارا: "في وقت قصير، أصبحت تلك الحلوى عنصرًا أساسيًا في مطعم Alle Beccherie".ونُشرت وصفة التيراميسو بعد سنوات قليلة في عام 1983 في مجلة تريفيزو لفن الطهي للمرة الأولى، ثم نشرها المطعم المذكور في البندقية وفي جميع أنحاء العالم.وتمتع لينغوانوتو بشعبية كبيرة بين زملائه على الرغم من كونه خجولًا ومتحفظًا، وأمضى سنوات عدّة في العمل في الخارج قبل عودته إلى موطنه الأصلي فينيتو.وفي معرض تكريمه للينغوانوتو، قال حاكم منطقة فينيتو لوكا زايا: "أشارك في الحداد على وفاة روبرتو لينغوانوتو، الذي ترك أثراً كبيراً في عالم المعجنات".وتابع: "تيراميسو اليوم هي امتياز طهي معترف به في جميع أنحاء العالم، ويعود الفضل في هذا النجاح أيضًا إلى إتقان لينغوانوتو عمله كطاهي معجنات ورغبته في جعل طعامنا الفينيسي الشهي فريدًا ولا يضاهى، ما يجعل التيراميسو مميزة بين الحلويات الوطنية والدولية".