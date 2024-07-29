حادث مروّع... أرادت التقاط صور "سيلفي" أمام الشلال: النتيجة كارثية!

توفيت فتاة أثناء التقاط مجموعة صور "سيلفي" لمشاركتها مع متابعيها على تيك توك على مقربة من شلال، الا أنها سقطت وغرقت وهي محاصرة بين صخرتين.وكانت مو سا ناي البالغة من العمر 14 عاماً، تلتقط صوراً لمشاركتها مع متابعيها عندما انزلقت على الحجارة الرطبة في شلال سينيوا في جنوب شرق ميانمار في 22 تموز.وجرف التيار السريع الفتاة في اتجاه مجرى النهر وترك جسدها محاصراً بين صخرتين ما جعلها غير قادرة على تحرير نفسها، الأمر الذي أدّى إلى غرقها.وواجه رجال الإطفاء صعوبة كبيرة لانتشال جثة الفتاة في الوقت المناسب بعد وصولهم إلى مكان الحادث.وأظهرت اللقطات رجال الإطفاء وهم يقومون بربط يدي الفتاة بحبل قبل إخراجها من الفجوة الضيقة، ثم نقلوا جثتها إلى مستشفى بلدة باونج العام، كما أصيبت صديقتها التي انزلقت أيضاً بجروح طفيفة.