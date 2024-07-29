شاب يتحدى نفسه في اختبار قاسٍ: 10 سباقات ماراثون في 10 دول أوروبية!

هاري مارشال، الشاب البالغ من العمر 26 عامًا من كيلي في غرب يوركشاير ببريطانيا، قرر أن يضع نفسه في اختبار قاسٍ عبر المشاركة في 10 سباقات ماراثون في 10 دول أوروبية لجمع التبرعات لصالح مؤسسة القلب البريطانية (BHF).

جاء هذا القرار بعد وفاة والدته أليسون البالغة من العمر 54 عامًا بسبب قصور القلب في تموز 2021. وفي مقابلة مع وسيلة إعلامية بريطانية، شرح مارشال دوافعه لخوض هذا التحدي الكبير.

وقال مارشال: "في البداية كانت الفكرة هي إجراء سبعة سباقات ماراثون في سبعة أيام عبر سبع قارات، ولكن بعد التفكير قليلاً وجدت أن التكلفة كانت باهظة جدًا لأن التحدي كان ممولًا ذاتيًا. ثم قررت تنظيم 10 ماراثونات في 10 أيام عبر 10 دول".

واختار مارشال تنفيذ هذا التحدي في هذا الشهر تحديدًا تكريمًا لذكرى والدته، التي بدأت مشاكل قلبها في عام 2007 عندما بدأت تعاني من مشاكل في القلب. لاحقًا، اكتُشف أنها كانت تعاني من صمام متسرب ما أدّى إلى وفاتها.