3 أسباب محتملة وراء انجذاب البعوض إليك... ما هي؟

كشفت ممرضة عن ثلاثة أسباب محتملة وراء انجذاب البعوض إلى بعض الأشخاص دون سواهم.

وأكّدت الممرضة التي تُدعى ميكي راي أن بعض العوامل مثل فئة الدم ولون الملابس وكمية ثاني أكسيد الكربون التي يزفرها الإنسان يمكنها أن تؤثر على مدى انجذاب البعوض إليه.

وأوضحت راي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام أن البعوض يميل إلى تفضيل الدم من فئة O مقارنة بالفئات الأخرى، مثل A أو B.

وينجذب البعوض أيضاً إلى الكميات الكبيرة من ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الهواء.

وتابعت راي: "كلما كان حجمك أكبر، كلما أطلقت كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون، ما يعرضك للخطر".

ولفتت راي إلى أن لون الملابس يمكن أن يجذب البعوض أيضاً، مضيفةً: "أن البعوض ينجذب بحسب الدراسات إلى الألوان الداكنة، خاصةً الأحمر والبرتقالي والأسود".

وأشارت راي إلى وجود عوامل أخرى تؤدي إلى انجذاب البعوض إلى الإنسان بما في ذلك رائحة ودرجة حرارة الجسم.

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