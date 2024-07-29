لقّب بـ "معجزة العصر الحديث"... حادث مأساوي يودي بحياة شاب في أميركا: ماذا حصل؟

توفي شاب من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة يبلغ من العمر 30 عاماً والذي استيقظ مؤخراً من غيبوبة طويلة، بعدما صدمته شاحنة صغيرة.

وكان درو كوهن على بعد أيام فقط من عيد ميلاده الـ 23 في عام 2017 عندما تعرض لحادث دراجة نارية أدى إلى دخوله في غيبوبة عميقة بسبب إصابة في الدماغ، لكنه استيقظ بأعجوبة بعد 8 أشهر، وفقًا لتقرير WTLV-TV News يوم السبت الفائت.

وقالت والدته يولاندا إن درو كان ميتاً دماغياً في وقت ما لكنها لم تفقد الأمل، وتم إرساله لاحقاً إلى المنزل حيث استيقظ بأعجوبة وقال لها: "نعم يا أمي أنا بخير، أحبك".

وأُطلق على درو بعد سنوات من إعادة التأهيل المرهقة، لقب معجزة العصر الحديث عندما بدأ بالمشي مرة أخرى.

وفي التفاصيل، صدمت شاحنة صغيرة درو يوم الجمعة الفائت أثناء سيره على طريق كولينز في جاكسونفيل حوالي الساعة 5:30 صباحًا.

وأخبر السائق الشرطة أنه لم ير درو لكنه توقف واتصل برقم 911 بعد فوات الأوان.

ومن جهتها، قالت والدته إنها ممتنة لأنها أمضت 7 سنوات مع ابنها، مضيفةً: "لقد استجاب الله لطلبي، وأنا لست غاضبة أنا في سلام".

ولفتت يولاندا إلى أنها تعتقد أن ابنها الآن في الجنة وتخلص من معاناته.

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